Saltillo: deja su vehículo en la agencia y lo encuentra mal estacionado en la calle

El ciudadano explicó que reconoció su vehículo debido a diversos elementos visuales que ha incorporado a la unidad, como calcomanías y adornos específicos, además de verificar el número de las placas.

Tras concluir su jornada laboral el mismo miércoles, el afectado transitaba por el periférico Luis Echeverría cuando identificó su camioneta estacionada en la vía pública, a pesar de que debía encontrarse bajo resguardo de la empresa.

Sustaita Díaz narró a VANGUARDIA que este miércoles acudió a la sucursal de la marca Suzuki para dejar su camioneta en un servicio de rutina. Solicitó dos servicios específicos para su unidad: un mantenimiento preventivo correspondiente a los 50 mil kilómetros y un diagnóstico por un ruido detectado en el vehículo.

El pasado miércoles 25 de febrero, un ciudadano identificado como Chema Sustaita Díaz exhibió a través de redes sociales el uso no autorizado de su vehículo por parte de personal de una agencia automotriz en Saltillo .

La camioneta se encontraba estacionada sobre la banqueta en una zona marcada con línea amarilla, justo frente a Plaza Real y cerca de un puente vehicular en el periférico Luis Echeverría.

Al aproximarse al lugar, Sustaita Díaz encontró a una persona que se identificó como el encargado de los mecánicos de la agencia, quien argumentó que se encontraba realizando pruebas de manejo.

“Lo cuestiono y le digo que cómo lo está probando si está estacionada en un lugar incorrecto. Le cuestiono también por qué no me dijeron que se iba a sacar el vehículo”, señaló el afectado.

Destacó que el sitio donde fue hallada la unidad no cuenta con talleres mecánicos cercanos ni se encontraba sobre una grúa para su traslado justificado.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y Transporte de Saltillo, en su artículo 126, fracción I, está prohibido estacionarse “en aceras, camellones, andadores u otras vías reservadas a peatones”.

Tras el hallazgo, el ciudadano acudió a las instalaciones de la agencia para solicitar una explicación sobre por qué su vehículo fue retirado del establecimiento sin su consentimiento previo o por escrito.

Sustaita Díaz aseguró que en ningún momento de la recepción del vehículo se le informó que la unidad sería conducida en vialidades públicas para las revisiones de diagnóstico solicitadas.

“En la agencia me dijeron que no estaba yo firmando nada, pero era entendible que podían hacer traslados de revisión y chequeo, a lo que yo les solicité que me dieran algún tipo de ruta establecida”, expuso el ciudadano.

La empresa no proporcionó información sobre una ruta oficial para las pruebas de manejo ni respondió al cuestionamiento sobre la falta de una firma de conformidad por parte del cliente para estos traslados.

Durante la confrontación con el empleado de la agencia, Sustaita Díaz cuestionó de quién sería la responsabilidad en caso de que una grúa municipal retirara la unidad por estar mal estacionada.

“Si llega la grúa, cuál va a ser la responsabilidad, tuya o mía, a qué nombre están las placas, por qué andas haciendo eso sin autorización”, cuestionó el propietario al personal mecánico.

El empleado se limitó a responder que contaba con un seguro, sin embargo, el ciudadano reiteró que su molestia principal radica en el uso del bien privado para fines que no parecen estar relacionados con el servicio técnico.

Chema Sustaita Díaz calificó la situación como una injusticia y un acto fuera del marco legal, señalando que los clientes confían en las agencias establecidas para el cuidado y resguardo de sus propiedades.

“La llevas a la agencia porque tienes la confianza que realmente se está haciendo un servicio, están cuidando tu vehículo, no lo están manejando”, afirmó Sustaita Díaz tras el incidente.

Agregó que ante la exposición de su caso en redes sociales, otros ciudadanos le han manifestado haber pasado por situaciones similares.

VANGUARDIA intentó sin éxito comunicarse con la agencia Suzuki vía telefónica la tarde de este jueves.