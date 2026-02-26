Coahuila, sexto estado donde más se combate el narcomenudeo
De acuerdo con el nuevo desglose del SESNSP, en la entidad más del 56% de las carpetas por este delito es por la venta de estupefacientes
Coahuila se ubicó como la sexta entidad del país con más carpetas de investigación iniciadas por narcomenudeo en enero de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante el primer mes del año, las autoridades estatales abrieron 438 investigaciones relacionadas con este delito, considerando tanto la modalidad de posesión simple como el hallazgo de drogas con fines de venta. La cifra representa una disminución de 107 carpetas en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Por primera vez, el reporte federal desglosa el tipo de conducta investigada en materia de narcomenudeo, lo que permite conocer que en Coahuila predominan las indagatorias por venta de estupefacientes sobre aquellas relacionadas con el consumo.
Del total de casos, el 56.3 por ciento corresponde a investigaciones por posesión con fines de comercio, mientras que el resto se refiere a posesión simple.
A nivel municipal, Torreón encabeza la lista estatal en cuanto a hallazgos de droga con fines de venta, con 140 casos de los 247 registrados bajo esta modalidad. Le siguen Piedras Negras con 54 y Saltillo con 23.
Otros municipios con registros son Matamoros (9), Sabinas y San Pedro (4 cada uno), Nava (3); Allende, Francisco I. Madero, Múzquiz y Viesca (2 cada uno); así como Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas, con un caso respectivamente.
En el contexto nacional, las entidades con mayor número de investigaciones por narcomenudeo son San Luis Potosí (1,077), Guanajuato (847), Baja California (666), Ciudad de México (506) y Nuevo León (498). Sin embargo, en la mayoría de estos estados, las indagatorias se concentran principalmente en la posesión simple de drogas.