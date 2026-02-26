Coahuila, sexto estado donde más se combate el narcomenudeo

Coahuila se ubicó como la sexta entidad del país con más carpetas de investigación iniciadas por narcomenudeo en enero de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante el primer mes del año, las autoridades estatales abrieron 438 investigaciones relacionadas con este delito, considerando tanto la modalidad de posesión simple como el hallazgo de drogas con fines de venta. La cifra representa una disminución de 107 carpetas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por primera vez, el reporte federal desglosa el tipo de conducta investigada en materia de narcomenudeo, lo que permite conocer que en Coahuila predominan las indagatorias por venta de estupefacientes sobre aquellas relacionadas con el consumo.

Del total de casos, el 56.3 por ciento corresponde a investigaciones por posesión con fines de comercio, mientras que el resto se refiere a posesión simple.