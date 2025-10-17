Saltillo: delimitan carriles en bulevares para mejorar seguridad vial

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la circulación, el Gobierno de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, lleva a cabo trabajos de delimitación de carriles con pintura blanca en diversos bulevares y vialidades de la ciudad.

Por instrucción del alcalde y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” realiza recorridos permanentes por las principales arterias urbanas como parte del mantenimiento de la infraestructura vial. Estas acciones buscan ofrecer mayor orientación a los conductores, reducir accidentes y agilizar el tránsito, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan limpieza y mantenimiento del lago de la Alameda de Saltillo

Entre las vialidades intervenidas destacan el bulevar Fundadores, el distribuidor vial El Sarape y Paseo de la Reforma, donde la Dirección de Infraestructura y Obra Pública aplica pintura blanca reflectante en los carriles, lo que mejora la visibilidad durante la noche o en condiciones de poca luz, incrementando la seguridad de automovilistas y motociclistas.

Estas acciones se suman a trabajos permanentes en bulevares como Francisco Coss, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, entre otros, reforzando la movilidad urbana de la ciudad.

Espacios dignos y limpios para la ciudadanía

El Gobierno Municipal también realiza labores de pintura, limpieza y mantenimiento en los panteones y plazas públicas de Saltillo. En el Panteón La Paz, ubicado junto a la carretera Saltillo-Torreón, brigadas de “Aquí Andamos” retiraron maleza, basura y escombros, y aplicaron pintura y cal en pasillos y áreas comunes, con el objetivo de conservar la infraestructura y ofrecer espacios dignos a las familias que acuden a visitar a sus seres queridos.