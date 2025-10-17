Saltillo: delimitan carriles en bulevares para mejorar seguridad vial

Saltillo
/ 17 octubre 2025
    Saltillo: delimitan carriles en bulevares para mejorar seguridad vial
    Los trabajos se realizan en bulevares principales como Fundadores, distribuidor vial El Sarape y Paseo de la Reforma, aplicando pintura reflectante para mejorar la visibilidad nocturna. FOTO: CORTESÍA

Se busca ofrecer mayor orientación a los conductores, reducir accidentes y agilizar el tránsito, especialmente en zonas de alta afluencia

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la circulación, el Gobierno de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, lleva a cabo trabajos de delimitación de carriles con pintura blanca en diversos bulevares y vialidades de la ciudad.

Por instrucción del alcalde y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” realiza recorridos permanentes por las principales arterias urbanas como parte del mantenimiento de la infraestructura vial. Estas acciones buscan ofrecer mayor orientación a los conductores, reducir accidentes y agilizar el tránsito, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular.

Entre las vialidades intervenidas destacan el bulevar Fundadores, el distribuidor vial El Sarape y Paseo de la Reforma, donde la Dirección de Infraestructura y Obra Pública aplica pintura blanca reflectante en los carriles, lo que mejora la visibilidad durante la noche o en condiciones de poca luz, incrementando la seguridad de automovilistas y motociclistas.

Estas acciones se suman a trabajos permanentes en bulevares como Francisco Coss, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, entre otros, reforzando la movilidad urbana de la ciudad.

Espacios dignos y limpios para la ciudadanía

El Gobierno Municipal también realiza labores de pintura, limpieza y mantenimiento en los panteones y plazas públicas de Saltillo. En el Panteón La Paz, ubicado junto a la carretera Saltillo-Torreón, brigadas de “Aquí Andamos” retiraron maleza, basura y escombros, y aplicaron pintura y cal en pasillos y áreas comunes, con el objetivo de conservar la infraestructura y ofrecer espacios dignos a las familias que acuden a visitar a sus seres queridos.

El Gobierno Municipal también realiza mantenimiento y limpieza en panteones, incluyendo el retiro de maleza, basura y escombros, así como pintura y cal en pasillos y áreas comunes. FOTO: CORTESÍA

De manera simultánea, cuadrillas municipales intervinieron la plaza pública de la colonia Ampliación Morelos, ubicada entre las calles G y H, así como 15 y 17, retirando desechos y maleza acumulada, dejando áreas verdes seguras y limpias que los vecinos pueden disfrutar en familia.

Asimismo, se reforzaron trabajos de reconstrucción de la banqueta en el lado sur de la Calzada Francisco I. Madero, a la altura del cruce con Calzada Emilio Carranza, en el Distrito Centro, con la finalidad de garantizar la seguridad peatonal y fomentar una mejor movilidad urbana.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de atender las peticiones ciudadanas relacionadas con los servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, asegurando así una atención más rápida y eficiente a la población.

