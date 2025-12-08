Saltillo: Delimitan carriles en el Nazario Ortiz Garza para agilizar el tránsito y reducir accidentes

    La aplicación de pintura blanca mejora el flujo vehicular y la visibilidad, especialmente en horas pico, lluvia y horarios nocturnos. FOTO: CORTESÍA

El programa permanente de señalización pretende guiar mejor a los automovilistas

Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para mejorar la seguridad vial en Saltillo, brigadas del programa Aquí Andamos delimitaron los carriles centrales del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo comprendido entre el bulevar Francisco Coss y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en ambos sentidos de circulación.

El Gobierno Municipal, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, informó que estas labores forman parte del programa permanente de señalización que busca ofrecer a los automovilistas una guía clara al conducir, lo que contribuye a una movilidad más ágil y segura, al reducir maniobras inesperadas y disminuir el riesgo de accidentes.

La aplicación de pintura blanca en los carriles centrales permite mejorar el flujo vehicular, evitar congestionamientos y brindar mayor certeza a conductores y peatones, especialmente en condiciones de lluvia, horarios nocturnos o momentos de alta afluencia.

El alcalde Díaz González reiteró su compromiso con la movilidad segura, destacando que estas acciones se suman a la rehabilitación de pavimentos, limpieza de vialidades, mantenimiento de señalamientos y supervisión constante de los principales bulevares de la ciudad. Entre ellos, mencionó el bulevar Luis Donaldo Colosio, Enrique Martínez y Martínez, Emilio Arizpe de la Maza, Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, Jesús Valdés Sánchez y Antonio Cárdenas, entre otros.

En la Zona Centro, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública pintó de amarillo el reductor de velocidad ubicado sobre la calle General Nicolás Bravo, entre Mariano Escobedo y Juan Antonio de la Fuente, con el objetivo de disminuir la velocidad de los vehículos en un área con alta afluencia de peatones y comercios.

MÁS ACCIONES

Para evitar riesgos y asegurar un correcto desagüe durante la temporada de lluvias, cuadrillas municipales concluyeron la reparación de rejillas pluviales en el cruce de Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez. Las labores incluyeron desazolve, reparación y sustitución de rejillas dañadas, alineación, nivelación, rehabilitación del cajón pluvial y la restauración del concreto alrededor de las estructuras.

$!También se realizaron trabajos de reparación y limpieza de rejillas pluviales en el cruce de Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez.
También se realizaron trabajos de reparación y limpieza de rejillas pluviales en el cruce de Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

En el fraccionamiento Mirasierra, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó una limpieza integral en los callejones ubicados entre las calles 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19, así como entre las calles 14 y 16, con el fin de retirar basura, escombro y desechos orgánicos, mejorar la imagen urbana y reducir riesgos sanitarios.

Asimismo, el Ayuntamiento reforzó las tareas de limpieza profunda en el bulevar Fundadores, desde el Distribuidor Vial El Sarape hasta el bulevar Luis Donaldo Colosio, con trabajos de barrido, deshierbe y retiro de basura acumulada.

Estas acciones han sido impulsadas gracias a los reportes realizados por la ciudadanía mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, herramienta que la administración municipal puso en marcha para atender de manera eficiente las necesidades de la población.

