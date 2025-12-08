Saltillo: Delimitan carriles en el Nazario Ortiz Garza para agilizar el tránsito y reducir accidentes

Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para mejorar la seguridad vial en Saltillo, brigadas del programa Aquí Andamos delimitaron los carriles centrales del bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en el tramo comprendido entre el bulevar Francisco Coss y el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en ambos sentidos de circulación.

El Gobierno Municipal, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, informó que estas labores forman parte del programa permanente de señalización que busca ofrecer a los automovilistas una guía clara al conducir, lo que contribuye a una movilidad más ágil y segura, al reducir maniobras inesperadas y disminuir el riesgo de accidentes.

La aplicación de pintura blanca en los carriles centrales permite mejorar el flujo vehicular, evitar congestionamientos y brindar mayor certeza a conductores y peatones, especialmente en condiciones de lluvia, horarios nocturnos o momentos de alta afluencia.

El alcalde Díaz González reiteró su compromiso con la movilidad segura, destacando que estas acciones se suman a la rehabilitación de pavimentos, limpieza de vialidades, mantenimiento de señalamientos y supervisión constante de los principales bulevares de la ciudad. Entre ellos, mencionó el bulevar Luis Donaldo Colosio, Enrique Martínez y Martínez, Emilio Arizpe de la Maza, Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Eulalio Gutiérrez Treviño, Mirasierra, Jesús Valdés Sánchez y Antonio Cárdenas, entre otros.

En la Zona Centro, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública pintó de amarillo el reductor de velocidad ubicado sobre la calle General Nicolás Bravo, entre Mariano Escobedo y Juan Antonio de la Fuente, con el objetivo de disminuir la velocidad de los vehículos en un área con alta afluencia de peatones y comercios.

MÁS ACCIONES

Para evitar riesgos y asegurar un correcto desagüe durante la temporada de lluvias, cuadrillas municipales concluyeron la reparación de rejillas pluviales en el cruce de Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez. Las labores incluyeron desazolve, reparación y sustitución de rejillas dañadas, alineación, nivelación, rehabilitación del cajón pluvial y la restauración del concreto alrededor de las estructuras.