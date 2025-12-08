Alcalde de Saltillo rinde primer informe: seguridad, agua y movilidad marcan el primer año

    Alcalde de Saltillo rinde primer informe: seguridad, agua y movilidad marcan el primer año
    El alcalde Javier Díaz González presentó su Primer Informe de Actividades ante el Cabildo de Saltillo, donde destacó avances en seguridad, movilidad y desarrollo social. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

En su primer informe ante el Cabildo, Javier Díaz expuso inversiones en seguridad, agua y transporte; regidores de todas las bancadas externaron su postura con énfasis en resultados, pendientes y retos

El alcalde Javier Díaz González presentó este lunes su primer informe de actividades ante el Cabildo de Saltillo, donde desglosó las acciones del 2025 en materia de seguridad, movilidad, agua, servicios públicos y desarrollo social. Aseguró que la ciudad mantiene “hechos que la colocan como la capital más segura del país” y refirió que el presupuesto municipal destinó más de mil millones de pesos a equipamiento, inteligencia, profesionalización y tecnología para la Policía.

Durante la sesión solemne, autoridades municipales escucharon el balance de resultados en materia de inversión, infraestructura y servicios públicos.
Durante la sesión solemne, autoridades municipales escucharon el balance de resultados en materia de inversión, infraestructura y servicios públicos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

Destacó también la coordinación con fuerzas estatales y federales, la incorporación de 100 nuevos elementos, la expansión del sistema de videovigilancia y la operación de herramientas como el Chatbot de seguridad y la app Saltillo Seguro. Añadió que el Cuerpo de Bomberos atendió 69% más emergencias que el año anterior y que la línea 800 Violeta funciona como mecanismo de atención inmediata para mujeres en riesgo. “La seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades”, afirmó.

SEGURIDAD, INVERSIÓN Y TRÁMITES MÁS ÁGILES, ENTRE LOS EJES DEL PRIMER AÑO

Habló sobre el desempeño económico del municipio. Dijo que Saltillo captó más de 7 mil millones de pesos en inversión y generó 7 mil 627 empleos, impulsado por procesos simplificados: “Se redujo en un 45% los trámites municipales”, aseguró. Entre las plataformas consolidadas mencionó Saltillo Fácil, ID Saltillo, el Visor Urbano y el expediente digital municipal.

En infraestructura y movilidad, enumeró obras realizadas con el Gobierno del Estado: la modernización de avenida Los Pastores, la prolongación del bulevar Nazario Ortiz Garza y la ampliación a cuatro carriles de la carretera a Derramadero, por donde —dijo— “más de 25 mil personas se trasladan diariamente”. A ello sumó la idea de avanzar hacia un “Saltillo Valley” con mejores conexiones y tiempos de traslado.

El transporte público ocupó un apartado propio. Según el informe, las rutas troncales Aquí Vamos Gratis acumulan 1.3 millones de traslados en dos meses, equivalentes —dijo— a un ahorro ciudadano de más de 18 millones de pesos. El programa opera con 35 unidades de acceso universal y busca disminuir el uso de automóviles particulares. En servicios urbanos, el alcalde destacó las brigadas Aquí Andamos, integradas por 400 trabajadores, así como la ampliación de camiones de basura y cuadrillas de bacheo.

El abasto de agua fue otro de los ejes centrales. En coordinación con Aguas de Saltillo, el municipio invirtió más de 180 millones de pesos y agregó 314 litros por segundo a la red, lo que —según Díaz— representa “más del 15% de lo que había al inicio de la administración”. Mencionó al pozo Carnero, que aporta 100 litros por segundo, y el reconocimiento nacional obtenido por el programa de detección de fugas operado por “Manchas”, un perro entrenado para este fin.

La coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales fue uno de los ejes centrales expuestos durante la presentación del informe.
La coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales fue uno de los ejes centrales expuestos durante la presentación del informe. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

ESPACIOS PÚBLICOS, CULTURA Y ATENCIÓN SOCIAL, EN EL CENTRO DE LA AGENDA MUNICIPAL

El informe también incluyó acciones en espacio público, cultura, deporte e inclusión. El programa Activa tu Parque rehabilitó 10 espacios con una inversión conjunta superior a 35 millones de pesos; la ciudad registró 740 mil asistentes a más de 1,200 eventos culturales y recibió 470 mil personas en la ruta recreativa. Asimismo, programas como Amor en Movimiento y la operación de 19 centros comunitarios ofrecieron atención médica, psicológica, aparatos auditivos, lentes gratuitos y jornadas de cirugía de cataratas en beneficio de más de 700 saltillenses.

En representación del Gobierno del Estado, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, afirmó que los resultados expuestos “son verdaderamente notables” y respaldó los indicadores que colocan a Saltillo como la ciudad más competitiva del país. Señaló que la urbe “mantiene su estatus como la capital más segura de México” y que el informe “ilustró con claridad el impacto y los logros de este primer año”.

Las bancadas fijaron posturas. La regidora Amal Esper Serur (PAN) habló sobre avances en protección a mujeres y bienestar animal, al destacar la línea 800 Violeta y la aprobación del nuevo Reglamento de Seres Sintientes. Dijo que en el Cabildo “somos un contrapeso vigilante y exigente, pero al mismo tiempo constructivo”, y que al trabajar por Saltillo “no hay colores ni ideologías”.

El regidor Mitchel Márquez de Luna (Movimiento Ciudadano) centró su participación en el transporte. Aseguró que Aquí Vamos Gratis saldó “una deuda histórica” con la ciudadanía y destacó que miles de personas se mueven sin costo gracias a sus propios impuestos: “Por fin, sus impuestos rinden fruto”, expresó.

El Cabildo de Saltillo fue escenario de la presentación del balance anual, en un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El Cabildo de Saltillo fue escenario de la presentación del balance anual, en un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La postura de Alejandra Salazar (Morena) advirtió un “incremento alarmante” en delitos del fuero común, suicidios, violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y narcomenudeo. Cuestionó la eficiencia del transporte y señaló que la promesa de “menos tiempo en el tráfico y más tiempo con la familia” aún no se cumple. También señaló que “más de 140 millones de pesos” se destinen anualmente a medios de comunicación: “Si hacemos las cosas bien, no tenemos que pagar por adulaciones”, afirmó.

Finalmente, el regidor Mario Mata Quintero (PRI) definió el informe como un ejercicio de rendición de cuentas que muestra coordinación institucional y un gobierno que “planea, ejecuta y da resultados”. Dijo que los logros expuestos reflejan una administración cercana a la ciudadanía y aseguró que “los resultados están a la vista”.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

