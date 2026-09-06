Saltillo: denuncian deterioro y acumulación de basura en contenedores de Francisco Coss

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    Saltillo: denuncian deterioro y acumulación de basura en contenedores de Francisco Coss
    Los contenedores se encuentran instalados en el cruce de Francisco Coss y la calle Monclova, donde ciudadanos solicitaron atención ante el deterioro que presentan y la presencia de residuos en el área. MAPS

Ciudadanos solicitaron atender los depósitos ubicados en el cruce con la calle Monclova, al señalar que presentan daños y que los residuos terminan acumulándose a su alrededor

Ciudadanos reportaron las condiciones en las que se encuentran contenedores de basura instalados en el cruce de Francisco Coss y la calle Monclova, en Saltillo, y solicitaron la intervención de las autoridades para su mantenimiento.

De acuerdo con la denuncia ciudadana enviada a VANGUARDIA, los depósitos presentan deterioro visible y han sido vandalizados con grafiti, mientras que alrededor de ellos se observan botellas, vasos, bolsas y otros residuos.

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Uno de los contenedores presenta además una abertura en la parte inferior debido al deterioro de la estructura, condición que, según señalaron los ciudadanos, dificulta que los desechos permanezcan dentro del depósito.

$!Deterioro visible y grafiti presentan los contenedores ubicados en el cruce de Francisco Coss y la calle Monclova, según denunciaron ciudadanos.
Deterioro visible y grafiti presentan los contenedores ubicados en el cruce de Francisco Coss y la calle Monclova, según denunciaron ciudadanos. CORTESÍA

Quienes realizaron el reporte consideraron que las condiciones de los contenedores, además de afectar la imagen del sector, podrían convertirse en un foco de insalubridad debido a la presencia de residuos en el área.

También expresaron preocupación por el posible impacto ambiental que genera la basura que queda fuera de los depósitos y solicitaron que los contenedores sean reparados o sustituidos, según corresponda.

$!Uno de los depósitos presenta una abertura en la parte inferior, mientras que distintos residuos permanecen acumulados a su alrededor.
Uno de los depósitos presenta una abertura en la parte inferior, mientras que distintos residuos permanecen acumulados a su alrededor. CORTESÍA

Los ciudadanos pidieron que el punto sea atendido para evitar que continúe la acumulación de desechos y mantener en mejores condiciones este espacio ubicado sobre Francisco Coss, una vialidad de alta circulación en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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