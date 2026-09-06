Saltillo: denuncian deterioro y acumulación de basura en contenedores de Francisco Coss

Ciudadanos reportaron las condiciones en las que se encuentran contenedores de basura instalados en el cruce de Francisco Coss y la calle Monclova, en Saltillo, y solicitaron la intervención de las autoridades para su mantenimiento. De acuerdo con la denuncia ciudadana enviada a VANGUARDIA, los depósitos presentan deterioro visible y han sido vandalizados con grafiti, mientras que alrededor de ellos se observan botellas, vasos, bolsas y otros residuos.

Uno de los contenedores presenta además una abertura en la parte inferior debido al deterioro de la estructura, condición que, según señalaron los ciudadanos, dificulta que los desechos permanezcan dentro del depósito.

Quienes realizaron el reporte consideraron que las condiciones de los contenedores, además de afectar la imagen del sector, podrían convertirse en un foco de insalubridad debido a la presencia de residuos en el área. También expresaron preocupación por el posible impacto ambiental que genera la basura que queda fuera de los depósitos y solicitaron que los contenedores sean reparados o sustituidos, según corresponda.

Los ciudadanos pidieron que el punto sea atendido para evitar que continúe la acumulación de desechos y mantener en mejores condiciones este espacio ubicado sobre Francisco Coss, una vialidad de alta circulación en la ciudad.