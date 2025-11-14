Saltillo: depresión lo orilla a quitarse la vida en su domicilio; su madre lo encuentra

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Saltillo: depresión lo orilla a quitarse la vida en su domicilio; su madre lo encuentra
    La unidad del Semefo trasladó el cuerpo del hombre a las instalaciones forenses para la autopsia de ley. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El hombre atravesaba un estado emocional delicado tras separarse de su esposa y estaba bajo atención psicológica; la tarde previa permaneció solo ingiriendo bebidas alcohólicas

Un hombre decidió terminar con su vida durante la madrugada de este viernes al interior de su vivienda, luego de no poder sobrellevar la separación con su pareja. El hecho generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

El incidente ocurrió en la calle Cuarenta y Seis, adonde acudieron policías y paramédicos tras recibir el reporte. En el lugar confirmaron que la víctima había decidido privarse de la vida dentro de su domicilio y comenzaron las diligencias correspondientes.

La persona fallecida fue identificada como Eduardo Samuel ¨N¨, de 33 años. Su madre, María Graciela ¨N¨, señaló que él vivía solo desde que se separó de su esposa y atravesaba un estado emocional delicado, por lo que estaba bajo atención psicológica.

Según el testimonio de su madre, Eduardo pasó la tarde del jueves en su casa ingiriendo bebidas alcohólicas. Alrededor de las 23:30 horas, cuando ella llegó para visitarlo, no lo encontró en el interior y salió al patio, donde descubrió su cuerpo suspendido de una protección de la ventana con un mecate.

La mujer pidió ayuda a los vecinos, quienes acudieron de inmediato y lo descolgaron mientras llamaban al 911. Minutos después llegó una ambulancia de Cruz Roja; el paramédico Crescencio Castillo revisó al hombre y confirmó que ya no tenía signos vitales.

Personal de Servicios Periciales, encabezado por Rodolfo Lara Castillo, realizó las diligencias y posteriormente efectuó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.

