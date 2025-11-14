Saltillo: depresión lo orilla a quitarse la vida en su domicilio; su madre lo encuentra

Un hombre decidió terminar con su vida durante la madrugada de este viernes al interior de su vivienda, luego de no poder sobrellevar la separación con su pareja. El hecho generó la movilización de autoridades y cuerpos de emergencia en la colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo.

El incidente ocurrió en la calle Cuarenta y Seis, adonde acudieron policías y paramédicos tras recibir el reporte. En el lugar confirmaron que la víctima había decidido privarse de la vida dentro de su domicilio y comenzaron las diligencias correspondientes.

La persona fallecida fue identificada como Eduardo Samuel ¨N¨, de 33 años. Su madre, María Graciela ¨N¨, señaló que él vivía solo desde que se separó de su esposa y atravesaba un estado emocional delicado, por lo que estaba bajo atención psicológica.