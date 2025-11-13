Tráiler termina envuelto en llamas tras accidente en Los Chorros

Un aparatoso accidente ocurrido este jueves sobre la Carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 232, dejó como saldo un tractocamión completamente incendiado. La Dirección de Policía Municipal de Arteaga, operando bajo el esquema de Mando Coordinado Policial, confirmó que pese a la magnitud del siniestro no se registraron personas lesionadas.

El conductor, identificado como Raúl “N”, de 62 años y vecino de Salinas Victoria, Nuevo León, relató que circulaba de sur a norte a bordo de un tractocamión marca International cuando otro vehículo le cerró el paso. Esta acción lo obligó a maniobrar bruscamente, provocando que perdiera el control y se impactara contra un talud.

Tras el choque, la unidad comenzó a arder hasta quedar totalmente calcinada, generando una intensa columna de humo visible desde varios kilómetros.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron al sitio en las unidades 31788 y 24504 para asegurar el área, apoyar en el combate del incendio y coordinar las acciones necesarias para restablecer la circulación vehicular.

Las autoridades informaron que solo se registraron daños materiales y que el tránsito quedó normalizado una vez concluidas las labores de atención y limpieza.