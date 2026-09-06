Saltillo: derrapa en curva y estrella su Mitsubishi Eclipse tras circular a exceso de velocidad

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo, luego de que un joven perdiera el control de su vehículo al tomar una curva a exceso de velocidad, proyectándose contra la banqueta y una cerca perimetral.

El percance ocurrió alrededor de las 02:40 horas de este domingo, cuando el presunto responsable transitaba de sur a norte a bordo de un Mitsubishi Eclipse. Al aprovechar el escaso flujo vehicular y desplazarse sensiblemente por encima del límite permitido, el automovilista no logró reducir la marcha al aproximarse al cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza.