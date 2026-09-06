Saltillo: derrapa en curva y estrella su Mitsubishi Eclipse tras circular a exceso de velocidad

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    Saltillo: derrapa en curva y estrella su Mitsubishi Eclipse tras circular a exceso de velocidad
    El Eclipse terminó fuera de la carpeta asfáltica tras perder el control en una curva. MARTÍN ROJAS

El conductor perdió el control al tomar una curva y terminó derribando un tramo de malla ciclónica

Un aparatoso accidente vial se registró durante la madrugada sobre la lateral del Periférico Luis Echeverría Álvarez, al norte de Saltillo, luego de que un joven perdiera el control de su vehículo al tomar una curva a exceso de velocidad, proyectándose contra la banqueta y una cerca perimetral.

El percance ocurrió alrededor de las 02:40 horas de este domingo, cuando el presunto responsable transitaba de sur a norte a bordo de un Mitsubishi Eclipse. Al aprovechar el escaso flujo vehicular y desplazarse sensiblemente por encima del límite permitido, el automovilista no logró reducir la marcha al aproximarse al cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza.

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$!El vehículo derribó un tramo de malla ciclónica tras salir proyectado de la vialidad.
El vehículo derribó un tramo de malla ciclónica tras salir proyectado de la vialidad. MARTÍN ROJAS

Al intentar incorporarse hacia el poniente, los neumáticos derraparon debido al material arrastrado por las precipitaciones recientes. El choque lateral contra el cordón cuneta catapultó la unidad fuera de la carpeta asfáltica, incrustándose y derribando un tramo de malla ciclónica que delimita un predio del sector.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y confirmaron que el conductor no presentaba aliento alcohólico.

Finalmente, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para trasladar el automóvil a un corralón y turnaron el caso al Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades por los daños a la infraestructura.

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