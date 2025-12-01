Saltillo: derrapa joven en moto y acaba en el hospital con posible fractura
La motocicleta fue retirada del sitio antes de la llegada de las autoridades, lo que impidió que fuera asegurada durante el reporte del accidente
En ambulancia fue trasladado al Hospital General de Saltillo Alejandro ¨N¨, de 18 años, quien presentó diversas lesiones después de derrapar mientras circulaba en su motocicleta.
Alrededor de las 10:15 horas se solicitó una unidad de emergencia en la calle Francisco Villa y Felipe Berriozábal, en la colonia El Tanquesito, donde el joven permanecía acompañado de su madre, a quien avisó tras el accidente.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos; sin embargo, la motocicleta ya había sido retirada antes de su llegada para evitar que fuera asegurada por la autoridad.
El afectado se dirigía a su trabajo cuando, aparentemente, perdió el control al pasar sobre unas piedras, lo que provocó que derrapara y sufriera varios golpes. Minutos después arribó personal de la Cruz Roja para brindarle atención prehospitalaria.
Tras la valoración, se detectó una probable fractura en la pierna derecha, por lo que fue llevado al Hospital General en compañía de su madre, Ana Guadalupe, donde quedará bajo observación médica para descartar alguna lesión de mayor gravedad.