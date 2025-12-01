Saltillo: derrapa joven en moto y acaba en el hospital con posible fractura

En ambulancia fue trasladado al Hospital General de Saltillo Alejandro ¨N¨, de 18 años, quien presentó diversas lesiones después de derrapar mientras circulaba en su motocicleta.

Alrededor de las 10:15 horas se solicitó una unidad de emergencia en la calle Francisco Villa y Felipe Berriozábal, en la colonia El Tanquesito, donde el joven permanecía acompañado de su madre, a quien avisó tras el accidente.

