Descubre a inquilino en avanzado estado de descomposición al reportar olores fétidos, en Saltillo

Un hombre identificado como Benito ¨N¨, de 29 años, fue encontrado sin vida dentro de un domicilio ubicado en la calle Salamanca, en la colonia La Valencia, al poniente de Saltillo. El hallazgo ocurrió la noche de ayer domingo, luego de un reporte por olores fétidos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para verificar la denuncia. Según informaron, la dueña de la vivienda, Yazmín Guadalupe ¨N¨, señaló que percibía un olor fuerte proveniente del interior y que no contaba con llaves para ingresar. Debido a ello, los oficiales quebraron un vidrio junto a la puerta para abrir y revisar el inmueble, donde localizaron al hombre en estado de descomposición, tendido en el piso de la cocina.

Por las condiciones en que se encontraba el cuerpo, no fue posible identificar lesiones visibles, por lo que será la necropsia la que determine la causa del fallecimiento. El área fue asegurada mientras se notificaba a las autoridades correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

La propietaria del domicilio informó que había rentado la vivienda a Benito desde hace seis meses. Agregó que él se presentó como originario de Tuxtla, Veracruz, y que vivía solo. Mencionó que durante la tarde intentó comunicarse con él para cobrar la renta, pero al no obtener respuesta decidió acudir personalmente.

Relató que, al llegar y no obtener respuesta al tocar la puerta, volvió a percibir el olor y llamó al número de emergencias 911 para solicitar apoyo. Fue entonces cuando los oficiales, con autorización de la propietaria, ingresaron y confirmaron la presencia del cuerpo.

La dueña también comentó que el hombre había sido dado de baja de la planta OP Mobility en octubre y que actualmente se encontraba desempleado. Añadió que los familiares del fallecido residen en Tuxtla, Veracruz, por lo que continuarán las investigaciones para determinar las circunstancias del deceso.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinarán las causas de la muerte. Paralelamente, se trabaja en contactar a sus familiares para la entrega del cuerpo y los servicios correspondientes.