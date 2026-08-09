Termina hospitalizado tras intoxicarse con presunto postre de marihuana en cine de Saltillo

Un joven de 19 años sufrió una severa intoxicación luego de presuntamente consumir un alimento preparado con marihuana antes de ingresar a una función de cine en Plaza Nogalera, en Saltillo. Los hechos ocurrieron durante la noche de este sábado en las instalaciones de Cinépolis, donde Francisco Antonio “N”, de 19 años, acudió a la función de las 22:30 horas de la nueva película de Spider-Man.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven decidió ingerir un postre elaborado con cannabis antes de ingresar a la sala, con la intención de experimentar los efectos de la droga durante la proyección. Sin embargo, cerca de las 00:30 horas comenzó a presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en la Sala 6. Testigos señalaron que el joven empezó a sentirse mal repentinamente y presentó sudoración excesiva. Posteriormente sufrió convulsiones y perdió el conocimiento, ante la preocupación de otros asistentes y trabajadores del complejo cinematográfico. Personal del cine solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron atención prehospitalaria y determinaron que era necesario trasladarlo de urgencia a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Inicialmente se sospechó que el joven había sufrido una descompensación por alguna condición médica. Sin embargo, de acuerdo con los reportes recabados, tras ser valorado por especialistas en el área de urgencias se estableció que presentaba un cuadro severo de intoxicación derivado del consumo de marihuana, situación que se habría agravado debido a que no había ingerido alimentos previamente. Luego de recibir atención médica y permanecer bajo observación, Francisco logró ser estabilizado. Personal del hospital notificó a sus familiares sobre lo ocurrido para que permanecieran acompañándolo durante su recuperación.