Saltillo: descuidado conductor atropella a oficial de tránsito en el bulevar Nazario Ortiz Garza

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    El oficial se encontraba desempeñando labores de control vehicular. FOTO: VANUARDIA/MANUEL RODRÍGUEZ

El elemento fue impactado mientras realizaba labores viales; no presentó lesiones graves

Un oficial de tránsito municipal fue atropellado mientras realizaba labores de control vial sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y vialidad.

El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando un vehículo empujó al uniformado tras un descuido del conductor. Aunque el percance resultó aparatoso, autoridades confirmaron que el elemento no presentó lesiones de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital.

Paramédicos realizaron una valoración médica en el lugar, determinando que las lesiones no ponen en riesgo su integridad física de manera inmediata. Elementos de tránsito y seguridad tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Tras el incidente, mandos de vialidad hicieron un llamado enérgico a los automovilistas a respetar las normas de tránsito y extremar precauciones, especialmente en vialidades de alta afluencia donde labora personal operativo.

La circulación en el bulevar Nazario Ortiz Garza se vio ligeramente afectada durante las maniobras de auxilio y atención del incidente, aunque fue restablecida minutos después.

Autoridades reiteraron que el respeto a los reglamentos viales es fundamental para prevenir accidentes y proteger tanto a peatones como a servidores públicos.

Temas


accidentes viales
tránsito

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tránsito Municipal

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

