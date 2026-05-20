Saltillo: desmienten presuntas amenazas a inconformes con graduación en secundaria Andrés S.Viesca

Tanto autoridades como padres de familia aclararon a los medios de comunicación que se trató de una falsa alarma generada por el alumnado, que se mostró inconforme con el presunto fraude de la graduación revelado la tarde de este martes.

Un grupo de cerca de 30 padres de familia acudieron al mediodía de este miércoles a las instalaciones de la secundaria Andrés S. Viesca, en Saltillo , ante reportes de encierro forzado por parte de profesores a alumnado.

Un padre de familia identificado como Roberto “N” es señalado por el alumnado y los padres de familia de desviar más de 300 mil pesos que se destinaron para la graduación.

Más de 300 estudiantes de la secundaria pagaron mil 500 pesos a un comité de padres de familia, aunque no se realizaron pagos de servicios como una misa, flores y fotografías.

Una madre de familia que se identificó como “Alma”, expuso que será este jueves cuando se realice una nueva reunión en la que se les detallarán todos los gastos y pendientes que se tienen de la graduación.

“Venimos porque nos dijeron los niños que los tenían amenazados, que los tenían secuestrados, pero no, no era de verdad, simplemente era que pues ellos estaban protestando y nada más para calmar a los niños, que no se hiciera algo más fuerte. Ellos quieren su graduación, quieren todo lo que venía en el paquete”, aclaró.

DENUNCIA PRESENTADA DESDE EL MARTES

Por su parte, Beatriz Tovar, supervisora de la zona escolar 101, explicó que desde la tarde del martes 19 se interpuso una denuncia contra Roberto “N” en la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE).

“Me explicaron que se juntaron y en una reunión que se entregaron calificaciones, se juntó el comité de graduación. Nada que ver con sociedad de padres de familia ni en el SEP, que son dos organismos también dentro de la escuela, pero esto es independiente. Entre ellos se dividieron las tareas y a este señor, pues le tocó trabajar con las casacas, las fotos y el paquete de invitación”, explicó.