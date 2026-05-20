Saltillo: desmienten presuntas amenazas a inconformes con graduación en secundaria Andrés S.Viesca

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    Saltillo: desmienten presuntas amenazas a inconformes con graduación en secundaria Andrés S.Viesca
    Los padres y madres de familia aclararon que fue falsa alarma el presunto “secuestro” de alumnos en la secundaria Andrés S. Viesca. ALONSO FLORES

Autoridades y padres de familia aclararon que se trató de una falsa alarma por parte del alumnado mientras continúan las aclaraciones por el posible fraude en la organización de la graduación

Un grupo de cerca de 30 padres de familia acudieron al mediodía de este miércoles a las instalaciones de la secundaria Andrés S. Viesca, en Saltillo, ante reportes de encierro forzado por parte de profesores a alumnado.

Tanto autoridades como padres de familia aclararon a los medios de comunicación que se trató de una falsa alarma generada por el alumnado, que se mostró inconforme con el presunto fraude de la graduación revelado la tarde de este martes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-profesor-atenta-contra-su-vida-dentro-de-secundaria-en-nuevo-mirasierra-GL20819834

Un padre de familia identificado como Roberto “N” es señalado por el alumnado y los padres de familia de desviar más de 300 mil pesos que se destinaron para la graduación.

Más de 300 estudiantes de la secundaria pagaron mil 500 pesos a un comité de padres de familia, aunque no se realizaron pagos de servicios como una misa, flores y fotografías.

Una madre de familia que se identificó como “Alma”, expuso que será este jueves cuando se realice una nueva reunión en la que se les detallarán todos los gastos y pendientes que se tienen de la graduación.

“Venimos porque nos dijeron los niños que los tenían amenazados, que los tenían secuestrados, pero no, no era de verdad, simplemente era que pues ellos estaban protestando y nada más para calmar a los niños, que no se hiciera algo más fuerte. Ellos quieren su graduación, quieren todo lo que venía en el paquete”, aclaró.

DENUNCIA PRESENTADA DESDE EL MARTES

Por su parte, Beatriz Tovar, supervisora de la zona escolar 101, explicó que desde la tarde del martes 19 se interpuso una denuncia contra Roberto “N” en la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE).

“Me explicaron que se juntaron y en una reunión que se entregaron calificaciones, se juntó el comité de graduación. Nada que ver con sociedad de padres de familia ni en el SEP, que son dos organismos también dentro de la escuela, pero esto es independiente. Entre ellos se dividieron las tareas y a este señor, pues le tocó trabajar con las casacas, las fotos y el paquete de invitación”, explicó.

$!Desde la tarde del martes la secundaria Andrés S. Viesca interpuso una denuncia por fraude que asciende a más de 300 mil pesos.
Desde la tarde del martes la secundaria Andrés S. Viesca interpuso una denuncia por fraude que asciende a más de 300 mil pesos. ALONSO FLORES

No obstante reiteró que la fiesta sigue en pie tal como se había planeado, aunque ya no se podrá proporcionar una casaca conmemorativa, sino que se entregará una camiseta como las que se entregan regularmente.

“Es una actividad de padres de familia, no de la escuela, no de Secretaría, es independiente totalmente de las actividades pedagógicas y de la escuela. Por tanto ellos interpusieron la denuncia, no la escuela”, puntualizó.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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