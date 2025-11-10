Saltillo: Desprendimiento de remolque sorprende a conductor y causa incidente vial
La circulación se vio afectada momentáneamente por el incidente hasta que se normalizó el tránsito
Un accidente se registró la mañana de este lunes en el bulevar Nazario Ortiz Garza, cuando un remolque se desprendió de la camioneta que lo arrastraba y terminó subido sobre el muro de contención central.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., por lo que acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes entrevistaron al conductor de la camioneta involucrada.
Jovany Aguilar Hernández, de 32 años, explicó que mientras circulaba con su camioneta Jeep, placas FMX 724 C, el remolque se movió y se soltó de la bola de enganche.
El remolque comenzó a desplazarse de un lado a otro dentro del carril, y afortunadamente no había otros vehículos cerca. Finalmente, el remolque se desplazó hacia el carril izquierdo, chocó contra el muro de contención y, de manera inesperada, terminó subido y atorado sobre éste.
Afortunadamente, no se reportaron daños graves ni personas lesionadas. Por precaución, se solicitó la intervención de una grúa para retirar el remolque y trasladarlo a un corralón mientras se evalúan los daños y se realizan los trámites necesarios para su liberación.
El tránsito se vio ligeramente afectado durante el tiempo que duraron las maniobras, pero posteriormente la circulación se normalizó sin incidentes adicionales.