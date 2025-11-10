Saltillo: Desprendimiento de remolque sorprende a conductor y causa incidente vial

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Saltillo: Desprendimiento de remolque sorprende a conductor y causa incidente vial
    El accidente ocurrió la mañana del lunes en el bulevar Nazario Ortiz Garza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La circulación se vio afectada momentáneamente por el incidente hasta que se normalizó el tránsito

Un accidente se registró la mañana de este lunes en el bulevar Nazario Ortiz Garza, cuando un remolque se desprendió de la camioneta que lo arrastraba y terminó subido sobre el muro de contención central.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., por lo que acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes entrevistaron al conductor de la camioneta involucrada.

TE PUEDE INTERESAR: Conductor de tráiler se queda dormido, pierde el control y se lleva barrera de contención en la carretera a Torreón

Jovany Aguilar Hernández, de 32 años, explicó que mientras circulaba con su camioneta Jeep, placas FMX 724 C, el remolque se movió y se soltó de la bola de enganche.

El remolque comenzó a desplazarse de un lado a otro dentro del carril, y afortunadamente no había otros vehículos cerca. Finalmente, el remolque se desplazó hacia el carril izquierdo, chocó contra el muro de contención y, de manera inesperada, terminó subido y atorado sobre éste.

$!Se solicitó una grúa para retirar el remolque y trasladarlo a un corralón.
Se solicitó una grúa para retirar el remolque y trasladarlo a un corralón. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Afortunadamente, no se reportaron daños graves ni personas lesionadas. Por precaución, se solicitó la intervención de una grúa para retirar el remolque y trasladarlo a un corralón mientras se evalúan los daños y se realizan los trámites necesarios para su liberación.

El tránsito se vio ligeramente afectado durante el tiempo que duraron las maniobras, pero posteriormente la circulación se normalizó sin incidentes adicionales.

