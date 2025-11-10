Conductor de tráiler se queda dormido, pierde el control y se lleva barrera de contención en la carretera a Torreón

Un accidente ocurrido alrededor de las 5:30 de la mañana de este lunes en el kilómetro 26 de la carretera a Torreón provocó daños en la barrera central de contención y afectó la circulación en ambos sentidos.

Según informó personal de la Guardia Nacional que atendió el incidente, el conductor de un transporte de carga de la empresa SETRACONSA se quedó dormido mientras se dirigía a Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR:Encuentra a su amigo muerto dentro de camioneta, en Saltillo

Al tomar una curva, perdió el control y se impactó contra la barrera central, dañando aproximadamente 80 metros de ésta, desprendiéndola de sus bases y arrastrándola hasta que el vehículo finalmente se detuvo.