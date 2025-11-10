Conductor de tráiler se queda dormido, pierde el control y se lleva barrera de contención en la carretera a Torreón

Saltillo
/ 10 noviembre 2025
    Conductor de tráiler se queda dormido, pierde el control y se lleva barrera de contención en la carretera a Torreón
    La barrera central de contención resultó gravemente dañada, afectando ambos sentidos de circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. en el kilómetro 26

Un accidente ocurrido alrededor de las 5:30 de la mañana de este lunes en el kilómetro 26 de la carretera a Torreón provocó daños en la barrera central de contención y afectó la circulación en ambos sentidos.

Según informó personal de la Guardia Nacional que atendió el incidente, el conductor de un transporte de carga de la empresa SETRACONSA se quedó dormido mientras se dirigía a Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR:Encuentra a su amigo muerto dentro de camioneta, en Saltillo

Al tomar una curva, perdió el control y se impactó contra la barrera central, dañando aproximadamente 80 metros de ésta, desprendiéndola de sus bases y arrastrándola hasta que el vehículo finalmente se detuvo.

$!El conductor del tráiler de la empresa SETRACONSA se quedó dormido al volante.
El conductor del tráiler de la empresa SETRACONSA se quedó dormido al volante. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Afortunadamente, el operador resultó ileso y notificó tanto a la empresa como a la aseguradora, quienes llegaron al lugar en pocos minutos para atender el siniestro.

La circulación permaneció afectada en ambos sentidos durante varias horas, normalizándose alrededor de las 9:00 de la mañana, una vez que las grúas finalizaron las maniobras. El tráiler fue trasladado a un corralón mientras se realizan los pagos correspondientes por los daños y las multas derivadas del accidente.

