Fuego sorprende a familia mientras dormía en Ramos Arizpe; investigan causas

Un incendio se registró alrededor de las 6:40 horas de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Pino Sibirica número 46, en la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe. Los propietarios detectaron fuego en el exterior del domicilio.

De acuerdo con la información proporcionada al personal del Cuerpo de Bomberos, el siniestro afectó una cuatrimoto, ropa diversa y un sillón que se encontraban fuera de la casa. Los habitantes señalaron que dormían cuando despertaron al notar las llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Choque deja a joven inconsciente, en Saltillo