Fuego sorprende a familia mientras dormía en Ramos Arizpe; investigan causas
Vecinos colaboraron para sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos, evitando que las llamas se extendieran a otras viviendas
Un incendio se registró alrededor de las 6:40 horas de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Pino Sibirica número 46, en la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe. Los propietarios detectaron fuego en el exterior del domicilio.
De acuerdo con la información proporcionada al personal del Cuerpo de Bomberos, el siniestro afectó una cuatrimoto, ropa diversa y un sillón que se encontraban fuera de la casa. Los habitantes señalaron que dormían cuando despertaron al notar las llamas.
Al arribar al sitio, los elementos de emergencia confirmaron que el incendio ya había sido controlado por los propios residentes y vecinos del lugar.
Los bomberos realizaron maniobras de enfriamiento en el área para evitar que el fuego se reactivara. No se reportaron personas lesionadas.
Las autoridades investigan las posibles causas del incendio, ya que no se encontraron indicios claros sobre el origen del fuego.