Saltillo: detienen a presuntos responsables del robo de pasto sintético en plaza de La Madrid

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    Saltillo: detienen a presuntos responsables del robo de pasto sintético en plaza de La Madrid
    Personal municipal realizó trabajos de reposición y limpieza en la cancha deportiva de la colonia La Madrid tras el robo de pasto sintético. CORTESÍA

Autoridades municipales recuperaron parte del pasto sintético sustraído de la cancha deportiva y detuvieron a dos presuntos responsables

Luego de que parte del pasto sintético fuera robado de la cancha deportiva ubicada en la plaza pública de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, autoridades municipales lograron recuperar parte del material y detener a dos presuntos responsables, mientras continúan las labores para rehabilitar completamente el espacio recreativo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, derivado de las investigaciones realizadas por elementos del Agrupamiento de Policía Cibernética de Saltillo y la Policía Municipal, se logró identificar y detener a Michelle Guadalupe “N”, de 25 años de edad, y José Ángel “N”, de 57, señalados como probables implicados en la sustracción del material sintético.

$!Vecinos de la colonia La Madrid colaboraron con las autoridades para identificar a los probables responsables del daño a la cancha pública.
Vecinos de la colonia La Madrid colaboraron con las autoridades para identificar a los probables responsables del daño a la cancha pública. CORTESÍA
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De acuerdo con la corporación, tras el reporte de los daños ocasionados en la cancha, se inició un seguimiento que permitió ubicar a los sospechosos y recuperar aproximadamente 3.5 metros de pasto sintético que habían sido retirados del área deportiva.

El material recuperado fue entregado posteriormente a personal municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes comenzaron los trabajos de reposición en la superficie dañada. Las labores incluyeron además acciones de limpieza, acondicionamiento y rehabilitación del área afectada para devolverle funcionalidad y mejorar la imagen del espacio público.

Autoridades señalaron que la cancha deportiva había sido recientemente entregada a la comunidad y era utilizada diariamente por niñas, niños y jóvenes de la colonia para la práctica de futbol y actividades recreativas.

Vecinos del sector participaron activamente con las autoridades proporcionando información que ayudó a identificar a los presuntos responsables. Habitantes de la colonia consideraron importante la rápida respuesta de la autoridad para evitar un mayor deterioro de la plaza y mantener en buenas condiciones uno de los principales espacios de convivencia comunitaria.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas.

Asimismo, se informó que en próximos días será repuesta la otra parte del pasto sintético que aún hace falta en las porterías de la cancha deportiva.

$!Elementos de la Policía Cibernética de Saltillo y Policía Municipal lograron recuperar parte del material sustraído y detener a dos presuntos implicados.
Elementos de la Policía Cibernética de Saltillo y Policía Municipal lograron recuperar parte del material sustraído y detener a dos presuntos implicados. CORTESÍA

Las autoridades municipales recordaron que recientemente también fue detenida otra persona señalada por realizar grafiti en la misma plaza pública, por lo que reiteraron que se mantendrá vigilancia constante en parques, plazas y áreas recreativas de la ciudad.

Finalmente, el Gobierno Municipal hizo un llamado a las y los vecinos para colaborar en el cuidado y vigilancia de los espacios públicos, con el objetivo de preservar áreas deportivas y recreativas en beneficio de las familias saltillenses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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