Saltillo: detienen a presuntos responsables del robo de pasto sintético en plaza de La Madrid

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, derivado de las investigaciones realizadas por elementos del Agrupamiento de Policía Cibernética de Saltillo y la Policía Municipal, se logró identificar y detener a Michelle Guadalupe “N”, de 25 años de edad, y José Ángel “N”, de 57, señalados como probables implicados en la sustracción del material sintético.

Luego de que parte del pasto sintético fuera robado de la cancha deportiva ubicada en la plaza pública de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo , autoridades municipales lograron recuperar parte del material y detener a dos presuntos responsables, mientras continúan las labores para rehabilitar completamente el espacio recreativo.

De acuerdo con la corporación, tras el reporte de los daños ocasionados en la cancha, se inició un seguimiento que permitió ubicar a los sospechosos y recuperar aproximadamente 3.5 metros de pasto sintético que habían sido retirados del área deportiva.

El material recuperado fue entregado posteriormente a personal municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, quienes comenzaron los trabajos de reposición en la superficie dañada. Las labores incluyeron además acciones de limpieza, acondicionamiento y rehabilitación del área afectada para devolverle funcionalidad y mejorar la imagen del espacio público.

Autoridades señalaron que la cancha deportiva había sido recientemente entregada a la comunidad y era utilizada diariamente por niñas, niños y jóvenes de la colonia para la práctica de futbol y actividades recreativas.

Vecinos del sector participaron activamente con las autoridades proporcionando información que ayudó a identificar a los presuntos responsables. Habitantes de la colonia consideraron importante la rápida respuesta de la autoridad para evitar un mayor deterioro de la plaza y mantener en buenas condiciones uno de los principales espacios de convivencia comunitaria.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas.

Asimismo, se informó que en próximos días será repuesta la otra parte del pasto sintético que aún hace falta en las porterías de la cancha deportiva.