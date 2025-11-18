Saltillo: Detienen a vendedor que robó el auto que había vendido

Por los delitos de fraude y robo fue detenido Ángel Ulises “N”, señalado de sustraer el vehículo que previamente había vendido a uno de sus clientes.

El imputado compareció en la sala cuatro del Centro de Justicia Penal, donde se le sigue el proceso 1965/2023 por el robo de un automóvil con cuantía media.

Según la denuncia presentada por Eder Chávez, el 15 de mayo de 2023 compró un Chevrolet Aveo en un lote ubicado sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en la colonia 26 de Marzo. Pagó 140 mil pesos en efectivo y recibió el vehículo de inmediato para llevarlo a su domicilio en el fraccionamiento Hacienda del Cortijo.

Sin embargo, durante la madrugada del 16 de mayo, el automóvil fue robado del exterior de su vivienda. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el propio vendedor se lo llevaba, por lo que la víctima presentó la denuncia correspondiente.

Al avanzar las investigaciones, se descubrió que el coche aún estaba registrado a nombre del dueño anterior. Este último había dejado el vehículo en consignación en el lote para que Ángel Ulises lo vendiera, a cambio de una comisión. Al no recibir el pago de la venta, también denunció al ahora detenido por fraude.

Tras concluir la audiencia relacionada con el delito de robo, Ángel Ulises fue citado a una nueva comparecencia el próximo 23 de noviembre. No obstante, al salir del Centro de Justicia Penal fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión por el caso de fraude.