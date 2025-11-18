Saltillo: Muere joven en una carriola, lo llevaban a farmacia para consulta

    Saltillo: Muere joven en una carriola, lo llevaban a farmacia para consulta
    Un joven de 20 años, Ricardo de Jesús Mata Melchor, falleció mientras su madre lo trasladaba en una carriola rumbo a una farmacia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante el trayecto, el joven dejó de moverse, lo que alarmó a su madre y motivó la petición de ayuda

Ricardo de Jesús Mata Melchor, de 20 años, perdió la vida mientras era trasladado por su madre en una carriola hacia una farmacia, luego de desvanecerse repentinamente y dejar de responder a cualquier estímulo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 de la tarde de este martes, cuando vecinos de la colonia Nuevo Teresitas llamaron al 911 para solicitar una ambulancia en el cruce de Cañón de Amargos y Fernando Montes de Oca.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y, tras valorar al joven en la carriola, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

$!El joven se desvaneció de manera repentina y dejó de responder a estímulos.
El joven se desvaneció de manera repentina y dejó de responder a estímulos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Familiares relataron que la noche anterior Ricardo se había sentido mal y fue llevado a la Cruz Roja, donde recibió medicamento y presentó mejoría temporal, por lo que regresó a casa. Sin embargo, esa misma tarde volvió a empeorar, y su madre decidió llevarlo a consulta a la farmacia; durante el trayecto, el joven dejó de moverse, lo que alarmó a la mujer y la llevó a pedir ayuda.

$!La emergencia fue reportada al 911 alrededor de las 11:40 de la tarde en la colonia Nuevo Teresitas.
La emergencia fue reportada al 911 alrededor de las 11:40 de la tarde en la colonia Nuevo Teresitas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Vecinos acudieron para auxiliar, pero al conocer la noticia del fallecimiento, el ambiente se llenó de llanto y consternación. Policías municipales acordonaron el área en espera de los agentes de la Fiscalía General del Estado.

Se informó que Ricardo padecía distrofia muscular desde su nacimiento, además de otros problemas de salud que pudieron haber contribuido a su muerte. Las autoridades certificaron el deceso como muerte natural. Una funeraria acudió para levantar el cuerpo y realizar los servicios correspondientes.

