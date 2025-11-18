Saltillo: Muere joven en una carriola, lo llevaban a farmacia para consulta

Ricardo de Jesús Mata Melchor, de 20 años, perdió la vida mientras era trasladado por su madre en una carriola hacia una farmacia, luego de desvanecerse repentinamente y dejar de responder a cualquier estímulo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 de la tarde de este martes, cuando vecinos de la colonia Nuevo Teresitas llamaron al 911 para solicitar una ambulancia en el cruce de Cañón de Amargos y Fernando Montes de Oca.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y, tras valorar al joven en la carriola, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.