Saltillo: dormita septuagenario y se impacta contra puente peatonal en Fundadores

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Saltillo: dormita septuagenario y se impacta contra puente peatonal en Fundadores
    El vehículo terminó con daños en la parte frontal tras impactar la base del puente peatonal. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El conductor mencionó que acababa de salir de su turno como vigilante cuando dormitó, salió del camino y ocasionó el accidente

Un hombre de 71 años chocó contra la base de un puente peatonal en el bulevar Los Fundadores, minutos después de haber salido de su jornada laboral. El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas, a la altura de la colonia Valle de las Flores, sin que se reportaran personas lesionadas, en Saltillo.

El conductor, identificado como Dionisio ¨N¨, viajaba en un vehículo Nissan Versa. De acuerdo con su declaración, había terminado recientemente su turno como valuador en una empresa constructora y el cansancio lo venció, provocándole un micro sueño al volante. Esto ocasionó que perdiera el control y saliera del camino hacia la derecha.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca conductor­a al estrellarse contra un poste en Ramos Arizpe; investigan si dormitó

$!El Nissan Versa quedó detenido a un costado del bulevar Los Fundadores después del choque.
El Nissan Versa quedó detenido a un costado del bulevar Los Fundadores después del choque. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El automóvil terminó impactado de costado en la parte delantera derecha contra la estructura del puente peatonal. Tras el choque, el hombre descendió del vehículo visiblemente desorientado por el golpe y fue apoyado por elementos de Tránsito Municipal mientras llegaban sus familiares.

$!Agentes de Tránsito Municipal resguardaron la zona mientras se valoraba la condición del conductor.
Agentes de Tránsito Municipal resguardaron la zona mientras se valoraba la condición del conductor. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Dionisio no requirió traslado médico y permaneció en el sitio hasta que se valoraron los daños ocasionados. Autoridades señalaron que deberá responder por los perjuicios causados tanto al puente como a su propio vehículo.

Como medida de garantía, el automóvil fue enviado al corralón municipal, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos