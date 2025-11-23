Saltillo: dormita septuagenario y se impacta contra puente peatonal en Fundadores

Un hombre de 71 años chocó contra la base de un puente peatonal en el bulevar Los Fundadores, minutos después de haber salido de su jornada laboral. El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas, a la altura de la colonia Valle de las Flores, sin que se reportaran personas lesionadas, en Saltillo.

El conductor, identificado como Dionisio ¨N¨, viajaba en un vehículo Nissan Versa. De acuerdo con su declaración, había terminado recientemente su turno como valuador en una empresa constructora y el cansancio lo venció, provocándole un micro sueño al volante. Esto ocasionó que perdiera el control y saliera del camino hacia la derecha.

