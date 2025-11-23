Saltillo: dormita septuagenario y se impacta contra puente peatonal en Fundadores
El conductor mencionó que acababa de salir de su turno como vigilante cuando dormitó, salió del camino y ocasionó el accidente
Un hombre de 71 años chocó contra la base de un puente peatonal en el bulevar Los Fundadores, minutos después de haber salido de su jornada laboral. El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas, a la altura de la colonia Valle de las Flores, sin que se reportaran personas lesionadas, en Saltillo.
El conductor, identificado como Dionisio ¨N¨, viajaba en un vehículo Nissan Versa. De acuerdo con su declaración, había terminado recientemente su turno como valuador en una empresa constructora y el cansancio lo venció, provocándole un micro sueño al volante. Esto ocasionó que perdiera el control y saliera del camino hacia la derecha.
El automóvil terminó impactado de costado en la parte delantera derecha contra la estructura del puente peatonal. Tras el choque, el hombre descendió del vehículo visiblemente desorientado por el golpe y fue apoyado por elementos de Tránsito Municipal mientras llegaban sus familiares.
Dionisio no requirió traslado médico y permaneció en el sitio hasta que se valoraron los daños ocasionados. Autoridades señalaron que deberá responder por los perjuicios causados tanto al puente como a su propio vehículo.
Como medida de garantía, el automóvil fue enviado al corralón municipal, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con el procedimiento correspondiente.