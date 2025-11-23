Vuelca conductor­a al estrellarse contra un poste en Ramos Arizpe; investigan si dormitó

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Vuelca conductor­a al estrellarse contra un poste en Ramos Arizpe; investigan si dormitó
    La camioneta terminó volcada tras impactar el camellón y un poste de alumbrado en Parajes de Los Pinos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Una botella hallada en el vehículo será integrada a la investigación para determinar si influyó en el accidente

Una mujer que conducía en aparente estado de ebriedad sufrió un fuerte choque con volcadura durante la madrugada de este domingo, a la altura de la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando Ivón, de 53 años, circulaba de oriente a poniente sobre la carretera estatal a Los Pinos.

$!Elementos de emergencia atendieron a la conductora en el lugar minutos después del accidente.
Elementos de emergencia atendieron a la conductora en el lugar minutos después del accidente. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y una posible dormitada al volante provocaron que perdiera el control de la camioneta Toyota que manejaba. La unidad primero se impactó contra el camellón central, luego chocó con un poste de alumbrado público, y finalmente terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

$!El vehículo quedó severamente dañado tras el choque y posterior volcadura.
El vehículo quedó severamente dañado tras el choque y posterior volcadura. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La conductora fue valorada por los cuerpos de emergencia en el lugar y posteriormente trasladada a la Clínica 88 del IMSS, donde se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. Autoridades informaron que la mujer se dirigía a su domicilio después de acudir a un evento familiar.

$!Personal médico trasladó a la mujer a la clínica 88 del IMSS para una revisión más completa.
Personal médico trasladó a la mujer a la clínica 88 del IMSS para una revisión más completa. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Derivado del impacto, la conductora deberá responder por los daños ocasionados al municipio, entre los que se incluyen el poste derribado y afectaciones al camellón.

$!Una botella de alcohol quedó como evidencia en la zona del accidente, donde se investiga si el consumo influyó en la pérdida de control del vehículo.
Una botella de alcohol quedó como evidencia en la zona del accidente, donde se investiga si el consumo influyó en la pérdida de control del vehículo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El incidente fue turnado ante la Agencia del Ministerio Público, donde continuará la investigación correspondiente.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

