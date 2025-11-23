Vuelca conductora al estrellarse contra un poste en Ramos Arizpe; investigan si dormitó
Una botella hallada en el vehículo será integrada a la investigación para determinar si influyó en el accidente
Una mujer que conducía en aparente estado de ebriedad sufrió un fuerte choque con volcadura durante la madrugada de este domingo, a la altura de la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe.
El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando Ivón, de 53 años, circulaba de oriente a poniente sobre la carretera estatal a Los Pinos.
De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y una posible dormitada al volante provocaron que perdiera el control de la camioneta Toyota que manejaba. La unidad primero se impactó contra el camellón central, luego chocó con un poste de alumbrado público, y finalmente terminó volcada sobre la cinta asfáltica.
La conductora fue valorada por los cuerpos de emergencia en el lugar y posteriormente trasladada a la Clínica 88 del IMSS, donde se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad. Autoridades informaron que la mujer se dirigía a su domicilio después de acudir a un evento familiar.
Derivado del impacto, la conductora deberá responder por los daños ocasionados al municipio, entre los que se incluyen el poste derribado y afectaciones al camellón.
El incidente fue turnado ante la Agencia del Ministerio Público, donde continuará la investigación correspondiente.