Una mujer que conducía en aparente estado de ebriedad sufrió un fuerte choque con volcadura durante la madrugada de este domingo, a la altura de la colonia Parajes de los Pinos, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando Ivón, de 53 años, circulaba de oriente a poniente sobre la carretera estatal a Los Pinos.

