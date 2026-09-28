Saltillo: dormita y termina prensado contra camión K6; lo liberan usando las ‘quijadas de la vida’

Un hombre quedó prensado al interior de un automóvil luego de que el vehículo en el que se desplazaba se estrellara por alcance contra un camión de ruta urbana K6, sobre la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro, en la entrada a Saltillo. El accidente movilizó al personal del cuerpo de Bomberos de tres estaciones, así como a otras autoridades de la Policía Municipal y Policía del Estado, quienes acudieron al sitio para atender al conductor del automóvil.

El afectado fue identificado como Diego Alexis “N”, de 27 años, quien conducía un Chevrolet Chevy con dirección hacia Saltillo. Aparentemente, se quedó dormido al volante y terminó estrellándose contra el camión. De acuerdo con las declaraciones de familiares, Diego había salido del ejido Santa Teresa y se dirigía hacia la capital del estado para comprar mercancía para la elaboración de tortillas de harina, cuando ocurrió el accidente.

Conforme a las declaraciones, el conductor del transporte estaba estacionado al presentarse una falla mecánica en el vehículo, por lo que se orilló lo más que pudo. De pronto, solo sintió el impacto. Debido a que el joven quedó atrapado dentro del vehículo, al arribo de los bomberos se utilizaron las “quijadas de la vida” para abrir espacio y permitir su extracción, la cual, debido a lo riesgoso y al cuidado que debían tener los rescatistas, tardó alrededor de 30 minutos.

Una vez que logró ser extraído, Diego Alexis fue entregado a los paramédicos, quienes lo trasladaron en la ambulancia de Bomberos al Hospital General para que recibiera atención médica.