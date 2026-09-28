Saltillo: dormita y termina prensado contra camión K6; lo liberan usando las ‘quijadas de la vida’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: dormita y termina prensado contra camión K6; lo liberan usando las ‘quijadas de la vida’
    El camión de transporte urbano se encontraba detenido debido a una falla mecánica cuando ocurrió el choque. ULISES MARTÍNEZ

Un joven de 27 años quedó atrapado tras impactar su vehículo contra un camión de ruta urbana en la carretera a Zacatecas

Un hombre quedó prensado al interior de un automóvil luego de que el vehículo en el que se desplazaba se estrellara por alcance contra un camión de ruta urbana K6, sobre la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro, en la entrada a Saltillo.

El accidente movilizó al personal del cuerpo de Bomberos de tres estaciones, así como a otras autoridades de la Policía Municipal y Policía del Estado, quienes acudieron al sitio para atender al conductor del automóvil.

$!El automóvil quedó severamente dañado tras el impacto por alcance contra el camión de la ruta K6.
El automóvil quedó severamente dañado tras el impacto por alcance contra el camión de la ruta K6. ULISES MARTÍNEZ
https://vanguardia.com.mx/coahuila/no-soy-un-improvisado-ni-prestanombres-arturo-dominguez-empresario-que-oferto-por-ahmsa-NB23774283
$!Policías municipales y estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.
Policías municipales y estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El afectado fue identificado como Diego Alexis “N”, de 27 años, quien conducía un Chevrolet Chevy con dirección hacia Saltillo. Aparentemente, se quedó dormido al volante y terminó estrellándose contra el camión.

De acuerdo con las declaraciones de familiares, Diego había salido del ejido Santa Teresa y se dirigía hacia la capital del estado para comprar mercancía para la elaboración de tortillas de harina, cuando ocurrió el accidente.

$!El accidente ocurrió sobre la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro, en la entrada a Saltillo.
El accidente ocurrió sobre la carretera a Zacatecas, a la altura del rastro, en la entrada a Saltillo. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las declaraciones, el conductor del transporte estaba estacionado al presentarse una falla mecánica en el vehículo, por lo que se orilló lo más que pudo. De pronto, solo sintió el impacto.

Debido a que el joven quedó atrapado dentro del vehículo, al arribo de los bomberos se utilizaron las “quijadas de la vida” para abrir espacio y permitir su extracción, la cual, debido a lo riesgoso y al cuidado que debían tener los rescatistas, tardó alrededor de 30 minutos.

$!Bomberos utilizaron las “quijadas de la vida” para rescatar al conductor del automóvil.
Bomberos utilizaron las “quijadas de la vida” para rescatar al conductor del automóvil. ULISES MARTÍNEZ

Una vez que logró ser extraído, Diego Alexis fue entregado a los paramédicos, quienes lo trasladaron en la ambulancia de Bomberos al Hospital General para que recibiera atención médica.

$!El conductor fue trasladado al Hospital General luego de ser liberado del vehículo.
El conductor fue trasladado al Hospital General luego de ser liberado del vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. El conductor del camión fue detenido por protocolo y será la autoridad competente quien deslinde responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos

Trump vs. Sheinbaum: Juegos de amigos
El camino y legado de derechos humanos en Coahuila

El camino y legado de derechos humanos en Coahuila
true

Coahuila: La 4T sondea la popularidad de Jericó Abramo Masso
Tampoco se han armonizado protocolos de actuación, atención médica prehospitalaria o reparación integral de las víctimas de siniestros de tránsito.

Olvidan adecuar reglas viales en Coahuila a Ley General de Movilidad; alcohol, velocidad y celular, entre pendientes
Según datos de Common Sense Media, el 70 % de los adolescentes utiliza IA para tareas escolares.

¿La inteligencia artificial nos está haciendo pensar menos? Experto explica los riesgos de depender de la IA
El coahuilense Carlos García afrontó 273.7 kilómetros en la carrera de ruta del Campeonato Mundial.

¿Cómo le fue a Carlos García en el Mundial de Ciclismo? El coahuilense no terminó
La caída de árboles dejó además cuatro heridos en un parque infantil de la ciudad: dos niños, de uno y siete años, y dos mujeres de 40 y 41 años. ESPECIAL.

Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta en el noreste de EU
Manifestantes en el Garvaghy Road en la marcha del Loyal Orange en Portadown, Irlanda del Norte, el 27 de septiembre del 27, 2026.

Aumentan tensiones en Irlanda del Norte luego que manifestantes bloquean marcha controversial