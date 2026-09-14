Saltillo: ebrio intenta huir luego de estrellarse contra auto estacionado; es detenido por vecinos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El hombre intentó huir luego de que perdió el control de su camioneta y chocó contra un automóvil de Aguas de Saltillo
Un conductor en presunto estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente sobre la calle Melocotón, luego de perder el control de su camioneta y estrellarse de lleno contra un automóvil propiedad de Aguas de Saltillo que se encontraba estacionado.
El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas cuando el hombre circulaba a bordo de una camioneta Ford Explorer con dirección al norte por la mencionada vialidad. Al aproximarse a un tramo en curva, presuntamente debido a su estado de ebriedad perdió el control del volante y terminó impactándose contra un Nissan Versa.
El automóvil afectado se encontraba debidamente estacionado al momento del accidente y pertenece a Aguas de Saltillo, por lo que sufrió daños materiales a consecuencia del fuerte impacto.
Vecinos que se encontraban en la cochera de una vivienda fueron testigos del percance y, al observar lo ocurrido, intervinieron para impedir que el conductor de la Explorer abandonara el lugar antes de que llegaran las autoridades.
Tras solicitar auxilio a través de los números de emergencia, elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio y aseguraron al conductor, quien quedó a disposición de los oficiales para responder por los daños ocasionados.
Los agentes realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de la mecánica del accidente, mientras ambas unidades permanecieron en el lugar a la espera de los procedimientos necesarios para determinar las responsabilidades.
El conductor de la Ford Explorer quedó retenido por las autoridades, mientras que el caso sería turnado ante la instancia correspondiente para determinar las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y los daños provocados al vehículo de Aguas de Saltillo.