Saltillo: ebrio se accidenta en motocicleta ajena; termina con lesiones leves

Un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol tomó la motocicleta de un amigo y terminó protagonizando un accidente durante la madrugada de este viernes en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas en la colonia Zamora, sobre la calle Alberto del Canto, donde el sujeto habría tomado la unidad mientras convivía con su amigo. Posteriormente se dirigió hacia la calzada Francisco I. Madero, donde perdió el control y cayó al intentar incorporarse a la vialidad.

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Tras el incidente, el hombre fue alcanzado por el propietario de la motocicleta, mientras que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte, el involucrado se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, no presentó lesiones de consideración por la caída, por lo que resultó innecesaria la presencia de paramédicos.

El afectado manifestó a las autoridades que únicamente buscaba la reparación de la motocicleta, la cual resultó dañada tras la caída. Por ello, se solicitó la presencia de elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y consignaron el incidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.