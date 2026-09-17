Saltillo: El Burro Pardo ya tiene fecha para “tocar el espacio”; Tec lanzará picosatélite el 6 de noviembre

Se trata del picosatélite que prepara la institución como parte de las actividades por su 75 aniversario. Aunque su nombre puede hacer pensar en un satélite convencional, en esta misión el dispositivo no será colocado en órbita: será elevado mediante un globo estratosférico hasta la estratósfera, donde realizará mediciones antes de regresar a tierra.

El 6 de noviembre, un pequeño dispositivo de apenas 5 por 5 por 5 centímetros desarrollado como parte de un proyecto del Instituto Tecnológico de Saltillo emprenderá un viaje hasta aproximadamente 35 kilómetros sobre la superficie terrestre, acompañado por un pasajero poco convencional: el tradicional Burro Pardo.

La directora del TecNM-Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, confirmó este jueves que el lanzamiento quedó programado para el 6 de noviembre, después de distintos ajustes al calendario del proyecto.

Anteriormente, Luis Evaristo Mona Peña, jefe del Departamento de Sistemas y Computación, había explicado que el lanzamiento sufrió modificaciones por retrasos en la llegada de materiales y por factores climáticos. En ese momento se contemplaba realizarlo durante la primera semana de noviembre, aunque todavía sin una fecha definida.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SERVIRÁ?

El dispositivo integra microcontroladores y sensores en un sistema embebido. Durante su recorrido recopilará información de la atmósfera, entre ella temperatura y humedad, además de medir partículas suspendidas que, por su tamaño, pueden representar un riesgo para los pulmones. También contará con GPS y un sistema de comunicación para transmitir información hacia una plataforma en la nube.

Este tipo de dispositivos permite realizar experimentos a gran altitud sin necesidad de colocar un satélite convencional en órbita. En otros proyectos experimentales se han utilizado globos estratosféricos para elevar pequeños sistemas electrónicos a alturas de entre 30 y 35 kilómetros y poner a prueba sensores, comunicaciones y otros componentes en condiciones de gran altitud.

En el caso de Saltillo, las estimaciones del equipo contemplan un ascenso de alrededor de dos horas con 45 minutos. El picosatélite permanecería entre 20 y 25 minutos en la estratósfera y posteriormente comenzaría un descenso calculado en unos 45 minutos.

Para recuperarlo después del vuelo se utilizará su sistema GPS y un paracaídas. Las simulaciones realizadas por los responsables contemplan que el dispositivo podría aterrizar dentro de un radio de hasta 250 kilómetros.

UN BURRO PARDO EN LA ESTRATÓSFERA

La misión también busca convertirse en uno de los actos simbólicos por los 75 años del Tecnológico de Saltillo. Junto al equipo viajará un peluche de 30 centímetros del Burro Pardo, mascota de la institución, equipado con traje y casco de astronauta.