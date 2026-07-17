Saltillo Electrónico será sin venta de alcohol; Ayuntamiento emite recomendaciones para asistentes

El espectáculo se llevará a cabo este sábado 18 de julio a partir de las 5:00 de la tarde, en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y avenida Universidad, donde se presentarán exponentes nacionales e internacionales de la música electrónica.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que durante el desarrollo de Saltillo Electrónico, uno de los eventos principales del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, no habrá venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de mantener un ambiente familiar, seguro y ordenado para las y los asistentes.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, invitó a las familias saltillenses y visitantes a disfrutar de manera gratuita de una jornada que combinará música, luces y talento de reconocidos DJ’s.

“Es una invitación abierta para que el público en general asista a este evento y disfrute de la música, las luces y el talento de los diferentes DJ’s que nos estarán acompañando este sábado”, comentó.

La cartelera iniciará con las presentaciones de Laus Music, DJ Oz, DJ Antuan, DJ Zelfi, Jezreel y La Techno Bruja. A partir de las 9:00 de la noche subirán al escenario Jordy Medina, seguido del dúo cubano Pauza, integrado por las DJ’s y productoras Paula Fernández y Zahira Sánchez, para cerrar con el francés Charles B, reconocido DJ y productor de trayectoria internacional.

Recomendaciones para asistentes

El Gobierno Municipal recomendó llegar con anticipación para disfrutar de todas las presentaciones y atender en todo momento las indicaciones del personal organizador y de seguridad.

Para garantizar un ambiente seguro, no se permitirá el ingreso con armas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, sustancias ilícitas, bebidas alcohólicas, envases de vidrio ni artículos que representen un riesgo para la integridad de las personas.