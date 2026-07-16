Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo

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    Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez clasifican a la Final de Copas del Mundo en Saltillo
    Ana Paula Vázquez competirá en Saltillo después de finalizar tercera en el serial internacional de arco recurvo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El escenario está listo para una final histórica en Coahuila, donde tres arqueros del estado intentarán aprovechar la localía ante figuras internacionales del tiro con arco

Saltillo no solo será sede de la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco 2026, también contará con presencia local entre los mejores exponentes del circuito internacional. Los coahuilenses Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez aseguraron su clasificación al evento que se celebrará los días 12 y 13 de septiembre y que reunirá a los ocho mejores arqueros de cada modalidad.

La lista oficial quedó definida después de las cuatro etapas del serial internacional disputadas en Puebla, Shanghai, Antalya y Madrid. Los resultados acumulados permitieron determinar a los competidores que buscarán el título de la temporada en la capital coahuilense.

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Entre los representantes del estado destaca Sebastián García, quien llegará a la final como el mejor clasificado del arco compuesto varonil. El arquero saltillense encabezó la clasificación general tras una campaña consistente en las diferentes estaciones del circuito, lo que le permitió obtener el primer puesto de la siembra.

García compartirá escenario con figuras reconocidas de la modalidad como Mike Schloesser, de Países Bajos; Mathias Fullerton y Martin Damsbo, de Dinamarca; Nico Wiener, de Austria; Nicolas Girard, de Francia; y Pablo Gómez, de Colombia.

En la rama femenil de arco compuesto también habrá representación coahuilense con Dafne Quintero. La arquera logró colocarse en el quinto lugar de la clasificación general y competirá ante algunas de las atletas más destacadas del circuito internacional.

La lista incluye a la colombiana Sara López, líder de la clasificación; Lisell Jaatma, de Estonia; la mexicana Andrea Becerra; Ella Gibson, de Gran Bretaña; Alexis Ruiz, de Estados Unidos; Hazal Burun, de Turquía; y Katharina Raab, de Alemania.

Por su parte, Ana Paula Vázquez consiguió su boleto en arco recurvo femenil tras ubicarse en la tercera posición del serial. La coahuilense tendrá la oportunidad de competir en casa frente a rivales de países con amplia tradición en el tiro con arco.

Entre las clasificadas aparecen Zhu Jingyi y Yu Qi, de China; Kang Chaeyoung y Oh Yejin, de Corea del Sur; Elif Gokkir, de Turquía; Marie Horackova, de Chequia; y Elia Canales, de España.

La Final de Copas del Mundo reunirá únicamente a los ocho mejores atletas de cada categoría, por lo que la presencia de tres arqueros coahuilenses representa una de las delegaciones locales más importantes en un evento de este nivel.

Además del atractivo deportivo, la competencia marcará un momento histórico para el estado, ya que será la primera ocasión en que Coahuila albergue la definición de una temporada de Copas del Mundo de tiro con arco. Para Sebastián García, Dafne Quintero y Ana Paula Vázquez, la cita en Saltillo representará la oportunidad de disputar un título internacional ante su afición y en un escenario que conocen de cerca.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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