Ucrania estaba en una buena racha. Entonces surgió una ruptura militar

KIEV- Para el presidente Volodímir Zelenski, una larga serie de reveses en la política y en el campo de batalla parecía haberse desvanecido en el pasado este verano. Ucrania, a través de la determinación de sus soldados y la innovación de sus ingenieros, estaba en una racha de victorias. Lo que la interrumpió no fue una temible ofensiva rusa ni otro desmoronamiento de las relaciones con el presidente Donald Trump. Más bien, fue un estallido de luchas políticas internas, que culminó el miércoles cuando Zelenski destituyó a un popular y joven ministro de Defensa que impulsaba las innovaciones de la guerra con drones.

El ministro, Mykhailo Fedorov, respondió el jueves recibiendo a periodistas y políticos de la oposición en un estacionamiento subterráneo, por seguridad contra los misiles rusos. Allí, emitió la crítica pública más dramática que se haya hecho durante la guerra a gran escala con Rusia a la estrategia de guerra de Ucrania, a su corrupción en las contrataciones de defensa y a las deficiencias en su mando militar. Después de más de cuatro años en los que prácticamente todos los funcionarios ucranianos ensalzaban al liderazgo militar, Fedorov arremetió en su contra. Un choque abierto entre el ministro de Defensa y el general al mando había resquebrajado un sentido de unidad fundamental en la lucha contra el ejército ruso, que es más grande, así como la narrativa de una Ucrania que iba viento en popa en la guerra. Durante semanas, los ucranianos habían estado hablando de un punto de inflexión en el conflicto, en el que Ucrania obtenía éxitos diplomáticos y en el campo de batalla, después de un invierno frío y oscuro de intensos bombardeos rusos. La línea del frente, aunque sigue siendo un torbellino de violencia letal, se ha estabilizado en su mayor parte gracias a tácticas de combate con drones. Ucrania ha atacado Moscú con regularidad con drones explosivos y, tan solo en la última semana y media, reportó haber impactado 116 barcos en los mares Negro y de Azov. Ucrania está recibiendo cuotas de un préstamo de 90 mil millones de euros de la Unión Europea. Y en una reunión en Ankara, Turquía, la semana pasada, Trump elogió la conducción de la guerra por parte de Zelenski y ofreció un camino para proveer una cantidad adicional de los misiles interceptores que salvan vidas que Ucrania necesita con desesperación.

Ahora, de repente, el país está sumido en una crisis política que constituye la ruptura de liderazgo más significativa desde que en 2024 Zelenski despidió a un general al mando anterior, Valeriy Zaluzhny, quien se había enfrentado con el presidente por las políticas de movilización. Esta vez, la brecha de liderazgo enfrenta a una generación contra otra y plantea dudas sobre cuán plenamente Ucrania, con su elogiada fama de innovación militar, está adoptando las soluciones de alta tecnología que Fedorov ha encarnado. En el ejército ucraniano, dijo en sus declaraciones, “si tienes éxito te conviertes en una estrella, y luego llegas a un callejón sin salida” a medida que los generales inflexibles frustran celosamente el ascenso de una nueva cohorte de comandantes probados en combate y estrategas con mentalidad digital. Pidió abiertamente la renuncia del comandante jefe, el general Oleksandr Syrskyi. En un parque cercano, una multitud de manifestantes —apenas la segunda gran manifestación callejera de la guerra— hacía ruido en apoyo a Fedorov, aplaudía y coreaba: “¡Una Ucrania, unida y libre!”. Zelenski citó el choque entre Syrskyi y Fedorov como el motivo de la destitución del ministro de Defensa. Pero no abordó directamente por qué había despedido a Fedorov, el principal defensor de las estrategias de Ucrania centradas en los drones, en lugar de a Syrskyi, quien tuvo éxito al principio de la guerra con maniobras de infantería y vehículos blindados que desde entonces han sido abandonadas en gran medida, debido a su vulnerabilidad a los drones. En un comunicado publicado en Telegram, Zelenski dijo que le “gustaría mucho ver unidad” entre el ministro de Defensa y el general.

“Pero la situación es la que es”, añadió. “En tales circunstancias, tengo que elegir un lado u otro, porque sin mí no se sientan a la mesa de negociaciones”. La ruptura se extendió a las filas de las fuerzas armadas, donde el debate público por parte de los oficiales, incluso sobre asuntos políticos, es más tolerado que en muchos otros ejércitos. El coronel Pavlo Yelizarov, un comandante adjunto de la fuerza aérea, presentó su renuncia en protesta por la destitución de Fedorov. “Creo que la destitución de Fedorov es un gran golpe para la defensa del país”, escribió en una publicación en las redes sociales. El general Mykhailo Drapatyi, el comandante de las fuerzas conjuntas, responsable de coordinar a las ramas del ejército y a otros servicios de seguridad, emitió un comunicado en apoyo a Fedorov. “El silencio no protege al ejército, solo permite que se acumulen los errores”, escribió. El Parlamento, que debe confirmar a cualquier nuevo ministro de Defensa, pospuso una votación sobre el cargo el jueves. A última hora del día, Zelenski dijo que le había ofrecido el puesto al general Yevhen Khmara, el director de la agencia de inteligencia interna. En el estacionamiento subterráneo, Fedorov expuso sus argumentos a favor de una reestructuración del mando militar repasando lo que calificó como sus deficiencias, a pesar del éxito reciente de Ucrania.