Saltillo: Elementos de la UNIF frustran el robo con violencia de un taxi tras una intensa persecución

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    Saltillo: Elementos de la UNIF frustran el robo con violencia de un taxi tras una intensa persecución
    La persecución concluyó sobre el bulevar Antonio Cárdenas, donde las autoridades recuperaron el taxi robado y detuvieron a los presuntos responsables. CORTESÍA

Los presuntos responsables fueron detenidos luego de una persecución que terminó con un percance en el bulevar Antonio Cárdenas

Una persecución por diversas vialidades de Saltillo culminó con la recuperación de un taxi que había sido robado con violencia, luego de que los presuntos responsables intentaran escapar de las autoridades y provocaran un percance en el que también se vio involucrada una patrulla de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles, cuando elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) realizaban recorridos de vigilancia y, alrededor de las 03:25 horas, detectaron dos vehículos circulando a exceso de velocidad sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez.

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En ese momento, un hombre que viajaba en uno de los automóviles les hizo señas para que lo siguieran. Instantes después, a través de la frecuencia de radio, los oficiales fueron informados de que se trataba de un robo de vehículo con violencia en proceso, por lo que iniciaron la persecución.

De acuerdo con el informe policial, los sospechosos viajaban en un Nissan Tsuru habilitado como taxi y en un Honda Civic blanco. Durante la huida recorrieron el periférico Luis Echeverría Álvarez y posteriormente se internaron en la colonia Landín.

Los conductores continuaron la fuga por diversas calles, incluso en sentido contrario sobre vialidades como Calzada Antonio Narro y Emilio Arizpe de la Maza, poniendo en riesgo a otros automovilistas y peatones.

Al llegar al bulevar Antonio Cárdenas, los fugitivos perdieron el control del taxi, lo que derivó en un percance en el que también resultó involucrada una patrulla de la Policía Municipal.

Tras detener su marcha, uno de los ocupantes descendió por una de las ventanas e intentó escapar; sin embargo, al sitio arribaron varias unidades de apoyo, cuyos elementos lograron detener a los presuntos responsables.

Las autoridades aseguraron los vehículos involucrados y pusieron a los detenidos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para esclarecer el robo con violencia y determinar la responsabilidad de los implicados.

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