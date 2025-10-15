Saltillo: Eligen vecinos 9 proyectos a través de presupuesto participativo (MAPA)

A través del programa Participa Saltillo 2025, la ciudadanía pudo elegir nueve proyectos de mejora de espacios públicos y desarrollo comunitario. En junio de este año, el Cabildo de Saltillo aprobó la figura legal de presupuesto participativo, por lo que por primera vez en la historia la ciudadanía pudo proponer mejoras y votarlas con sus vecinos. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: presupuesto participativo abre la puerta a proyectos ciudadanos Tras un proceso de registro que duró varias semanas, se aprobaron 104 proyectos que se sometieron a votación entre el 1 y el 30 de septiembre, de los cuales resultaron ganadores nueve, uno por sector en que se dividió la ciudad. Los 104 proyectos fueron aprobados para votarse mediante un dictamen de factibilidad por parte de la Contraloría Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, así como la Dirección de Desarrollo Rural o el Instituto Municipal de Transporte, según sea el caso. Se votaron en línea a través del sitio web https://participa.saltillo.gob.mx/processes/fb La plataforma requirió la credencial de elector de cada persona que quisiera votar, esto con la finalidad de poder votar por algún proyecto en el sector en el que se es habitante. De acuerdo a lo aprobado por el Cabildo, en 2026 se destinará al menos el tres por ciento del presupuesto municipal para la ejecución de estos nueve proyectos. Asimismo, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que el próximo año emitirá una nueva convocatoria para la recepción de nuevos proyectos que se ejecutarán en 2027. Además realizarán acciones para involucrar a más personas en la propuesta de proyectos y su votación.

MAPA DE LOS GANADORES VANGUARDIA mapeó las nueve propuestas ganadoras, incluyendo la problemática, la persona que hizo la propuesta, en qué consiste el proyecto, cuántos votos obtuvo y cuántos votos hubo en total en todo el sector. Los proyectos fueron promovidos por ocho mujeres y un hombre. Seis proyectos involucran rehabilitación de plazas públicas, uno con bacheo y mejora de las vialidades, otro con la seguridad de callejones y uno más con la creación de una escuela de danza. En el sector centro se registraron ocho proyectos y el ganador fue “Danza que incluye: servicio cultural de danza inclusiva en el corazón de Saltillo” con 223 votos. TE PUEDE INTERESAR: En Saltillo, tú decides qué proyectos mejorarán tu colonia en la primera edición del presupuesto participativo Este consiste en “Establecer un servicio cultural de danza inclusiva en un espacio accesible del centro de Saltillo (Centro de Estudios Dancísticos del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo) mediante la creación de un programa de talleres artísticos, atención pedagógica especializada y muestra pública comunitaria, en donde participen personas con discapacidad integrantes del CIISPED, junto a niñas, niños y adolescentes estudiantes de tres Escuelas Primarias Públicas y tres privadas, localizadas en el Centro de la Ciudad”. Siete fueron los proyectos que se registraron en el sector Oriente, en colonias como Morelos, Nueva Tlaxcala, Vista Hermosa, El Salvador o Lomas de San Javier. Ahí obtuvo más votos -89- el proyecto “Callejones Seguros Morelos (callejón entre C. 7 y C. 9)” que consiste en “Cierre o recuperación de Callejones La idea es quitar o transformar los callejones de la colonia Morelos. Agregando mallas, picos antirrobo, portones, limpiarlos e iluminarlos para tener una mayor seguridad”.

El sector Oriente Extremo incluyó a las colonias Zaragoza, Mirasierra, Nuevo Mirasierra, Gaspar Valdez, Misión Cerritos y Colinas de Santiago, donde se aprobaron para votación 14 proyectos. Con 165 votos, el ganador en este sector fue la “Rehabilitación Plaza Misión Cerritos” que propone “Instalar juegos infantiles nuevos para brindar un espacio seguro y divertido para los niños. Colocar una caseta de seguridad o vigilancia para que las familias se sientan tranquilas al acudir. Instalar aparatos de ejercicio para fomentar la actividad física entre jóvenes y adultos. Retirar el bebedero actual, que no funciona, y reemplazarlo por una llave de agua funcional para poder regar los árboles y áreas verdes”. TE PUEDE INTERESAR: ‘Participa Saltillo’ arranca el 1 de septiembre; tú decides en qué invertir en tu colonia La propuesta ganadora -entre 11- con 252 votos en el sector Poniente fue la “Rehabilitación Plaza La Azteca” que busca “El mantenimiento y mejora del área de juegos, máquinas de ejercicio y jardineras”. Ahí participaron habitantes de colonias como la Guayulera, Satélite Sur, Roma, Pueblo Insurgente, Isabel Amalia u Óscar Flores Tapia. En el caso del sector Norte, se sometieron a votación 15 propuestas de las cuales resultó ganadora la “Plaza Maravillas” con 208 votos a favor. Ahí se incluyeron sectores como Las Maravillas, Valle de las Flores, La Aurora, Residencial San Patricio, El Campanario, La Aurora o San José de los Cerritos. Dicho proyecto consiste en “rehabilitar espacios de uso deportivo existentes, colocar algunas bancas y árboles para espacio bonito y optimo, reparar la iluminación que existe actualmente, y colocar mejoras en las áreas de oportunidad que cuenta la plaza, espacios inclusivos y dignos, cámaras de seguridad y la adquisición de juegos infantiles”. Para el caso del sector Norponiente, se votaron 14 proyectos entre los cuales resultó ganador “Rehabilitación de Plaza en Virreyes” con 142 intenciones a favor. Ahí participaron colonias como Saltillo 2000, La Valencia, Omega, República, Latinoamericana o Las Brisas.