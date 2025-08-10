Saltillo: emiten fallo para diseñar recinto de convenciones/ferial; costará más de 3 mdp

Saltillo: emiten fallo para diseñar recinto de convenciones/ferial; costará más de 3 mdp

La empresa Casteldefels S.A. de C.V., fue la que propuso el proyecto ejecutivo más barato

Saltillo
/ 10 agosto 2025
COMPARTIR
Convención
Espectaculo
Obras
Feria de Saltillo
A20
Saltillo

El pasado 4 de julio, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM), emitió el fallo a través del cual determinó la empresa que realizará el proyecto ejecutivo para el recinto ferial/de convenciones/espectáculos en Saltillo

De acuerdo con información pública, la SIDUM realizó la invitación a las empresas Constructora Casteldefels, S. A. de C. V., Willysons Construcciones, S. A. de C. V., y Karla Cecilia del Bosque de Luna.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles y encharcamientos en el sur de Saltillo (video)

Fue la Constructora Casteldefels, S. A. de C. V. la que ganó la licitación, siendo la que propuso un menor monto entre las 3 participantes. En ese sentido, se invertirán 3 millones 283 mil 494 pesos para el proyecto ejecutivo del recinto ferial.

Aunque el fallo se emitió desde el pasado 4 de julio, el acta del mismo fue publicada en el Sistema Estatal de Contrataciones Públicas hasta esta semana.

Además, los documentos públicos del Sistema revelaron que ninguna de las 3 empresas hizo algún requerimiento ni tuvo alguna duda, que quedara en acta, durante la junta de aclaraciones que se celebró el pasado 23 de junio.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, el proyecto ejecutivo además debió iniciarse el pasado 8 de julio y deberá quedar concluido el próximo 21 de agosto.

En marzo de este año, VANGUARDIA publicó que el Consejo del Impuesto Sobre Nómina de Coahuila aprobó 50 millones de pesos para que el recinto de la Feria de Saltillo se convierta en un espacio para albergar convenciones y espectáculos.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de Parajes de los Pinos denunciaron la constante llegada de camiones con escombro y residuos al terreno frente a su fraccionamiento.

Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)
El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra su triunfo en Italia, alzando el nombre de México en el escenario internacional.

Ballet Folklórico del Ateneo Fuente de Saltillo conquista Italia y se corona campeón mundial
Señala especialista que el inmueble actual se tendría que demoler para construir la infraestructura necesaria.

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros
El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció el impacto social y económico del programa PCEME.

Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
Los participantes en la Gran Cabalgata podrán ganar atractivos premios en la Rifa entre Amigos, incluyendo un remolque nuevo y ocho monturas.

Ramos Fest 2025: tres días de música, tradición y sabor en el corazón de Ramos Arizpe
true

POLITICÓN: La incongruencia de Morena, critican en Coahuila lo que hacen en el Legislativo federal
Distracción

Distracción
...Otra de vaqueros

...Otra de vaqueros