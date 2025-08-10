Saltillo: emiten fallo para diseñar recinto de convenciones/ferial; costará más de 3 mdp

El pasado 4 de julio, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM), emitió el fallo a través del cual determinó la empresa que realizará el proyecto ejecutivo para el recinto ferial/de convenciones/espectáculos en Saltillo

De acuerdo con información pública, la SIDUM realizó la invitación a las empresas Constructora Casteldefels, S. A. de C. V., Willysons Construcciones, S. A. de C. V., y Karla Cecilia del Bosque de Luna.

Fue la Constructora Casteldefels, S. A. de C. V. la que ganó la licitación, siendo la que propuso un menor monto entre las 3 participantes. En ese sentido, se invertirán 3 millones 283 mil 494 pesos para el proyecto ejecutivo del recinto ferial.

Aunque el fallo se emitió desde el pasado 4 de julio, el acta del mismo fue publicada en el Sistema Estatal de Contrataciones Públicas hasta esta semana.

Además, los documentos públicos del Sistema revelaron que ninguna de las 3 empresas hizo algún requerimiento ni tuvo alguna duda, que quedara en acta, durante la junta de aclaraciones que se celebró el pasado 23 de junio.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, el proyecto ejecutivo además debió iniciarse el pasado 8 de julio y deberá quedar concluido el próximo 21 de agosto.

En marzo de este año, VANGUARDIA publicó que el Consejo del Impuesto Sobre Nómina de Coahuila aprobó 50 millones de pesos para que el recinto de la Feria de Saltillo se convierta en un espacio para albergar convenciones y espectáculos.