Saltillo: En Colinas de San Lorenzo, una familia vive en alerta constante ante amenaza de desbordamiento de arroyo

Ubicados peligrosamente cerca de un arroyo, cada temporada de precipitaciones trae consigo el “mucho miedo” que invade a esta familia. “Pues con mucho miedo, oigan”, expresa María Guadalupe al hablar de la situación, especialmente después de las lluvias recientes. Llevan 10 años viviendo en esta colonia, un periodo durante el cual no han logrado regularizar la situación de su terreno.

“No, ya tenemos 10 años que no... pues supuestamente la señora nos vendió, pero pues estamos arreglando y luego nos dicen que es fraude, y luego nos dicen que no... o sea, ya no sabemos”, explica sobre la incertidumbre legal que envuelve su hogar.

La falta de regularización ha derivado en la ausencia de servicios básicos esenciales: “Exactamente, no tenemos drenaje ni agua, ni luz, nada”, afirma María Guadalupe.