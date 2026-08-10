Saltillo: entregan pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos

El alcalde Javier Díaz González entregó obras de pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos, trabajos que representaron una inversión de poco más de 3 millones de pesos y que beneficiarán a las familias de este sector. Durante el evento, el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte del trabajo que realiza su administración para atender las necesidades de infraestructura de las colonias y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Las obras contemplaron la pavimentación de las calles Álamo y Timbre, con una longitud total de 350 metros lineales. Los trabajos incluyeron el trazo y nivelación del terreno, construcción de cordones cuneta, colocación de base hidráulica y aplicación de carpeta asfáltica. De manera complementaria, se llevó a cabo la introducción de drenaje sanitario en una extensión de 105 metros lineales, con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y mejorar las condiciones urbanas de la colonia. El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que la inversión conjunta para las obras de pavimentación y drenaje sanitario fue de poco más de 3 millones de pesos. En representación de los habitantes de Postal Cerritos, Marisol Sánchez Delgado señaló que los trabajos representan un beneficio importante para las familias, particularmente porque permiten mejorar la movilidad y facilitar los traslados hacia sus actividades cotidianas.

El alcalde Javier Díaz González aseguró que el Gobierno Municipal continuará atendiendo las necesidades planteadas por la ciudadanía mediante obras que contribuyan a mejorar el bienestar de las familias y las condiciones de los diferentes sectores de Saltillo. En la entrega también estuvieron funcionarios municipales, integrantes del Cabildo y vecinos de la colonia Postal Cerritos.