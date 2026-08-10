Saltillo: entregan pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos

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    Saltillo: entregan pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos
    El Gobierno Municipal destacó que estas acciones responden a necesidades planteadas por los habitantes del sector. CORTESÍA

Las obras representaron una inversión conjunta de poco más de 3 millones de pesos

El alcalde Javier Díaz González entregó obras de pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos, trabajos que representaron una inversión de poco más de 3 millones de pesos y que beneficiarán a las familias de este sector.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que estas acciones forman parte del trabajo que realiza su administración para atender las necesidades de infraestructura de las colonias y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mejora-movilidad-en-vista-alta-con-pavimentacion-de-calles-por-mas-de-37-mdp-MM22597975

Las obras contemplaron la pavimentación de las calles Álamo y Timbre, con una longitud total de 350 metros lineales. Los trabajos incluyeron el trazo y nivelación del terreno, construcción de cordones cuneta, colocación de base hidráulica y aplicación de carpeta asfáltica.

De manera complementaria, se llevó a cabo la introducción de drenaje sanitario en una extensión de 105 metros lineales, con el objetivo de fortalecer los servicios básicos y mejorar las condiciones urbanas de la colonia.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que la inversión conjunta para las obras de pavimentación y drenaje sanitario fue de poco más de 3 millones de pesos.

En representación de los habitantes de Postal Cerritos, Marisol Sánchez Delgado señaló que los trabajos representan un beneficio importante para las familias, particularmente porque permiten mejorar la movilidad y facilitar los traslados hacia sus actividades cotidianas.

$!La pavimentación incluyó trazo, nivelación, construcción de cordones cuneta, base hidráulica y colocación de asfalto.
La pavimentación incluyó trazo, nivelación, construcción de cordones cuneta, base hidráulica y colocación de asfalto. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González aseguró que el Gobierno Municipal continuará atendiendo las necesidades planteadas por la ciudadanía mediante obras que contribuyan a mejorar el bienestar de las familias y las condiciones de los diferentes sectores de Saltillo.

En la entrega también estuvieron funcionarios municipales, integrantes del Cabildo y vecinos de la colonia Postal Cerritos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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