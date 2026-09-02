Saltillo: Este jueves inicia la Expo UAAAN 2026

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    Saltillo: Este jueves inicia la Expo UAAAN 2026
    La Expo UAAAN 2026 se realizará del 3 al 5 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. CORTESÍA

Del 3 al 5 de septiembre habrá actividades académicas, comerciales, culturales y ganaderas en el campus Buenavista

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) abrirá sus puertas del 3 al 5 de septiembre para la Expo UAAAN 2026, encuentro que reunirá actividades académicas, de investigación, comerciales, artesanales, ganaderas, gastronómicas, deportivas y culturales.

Bajo el lema “Cosechando éxitos, compartiendo el legado UAAAN”, el evento tendrá como sede las instalaciones de la institución en Buenavista, Saltillo, con una programación dirigida a estudiantes, productores, investigadores, familias y público en general.

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La agenda contempla conferencias, una Expo Académica y una Expo de Investigación y Conversatorios, además de espacios para la exhibición y comercialización de productos y proyectos vinculados con las actividades del sector agropecuario.

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES

El programa también incluye una Expo Cultivos, talleres interactivos, una muestra gastronómica, tianguis campesino, Expo Ganadera y una exposición artesanal.

A estas actividades se sumará un programa deportivo y cultural, con lo que la UAAAN busca mostrar parte del trabajo académico, científico y productivo que se desarrolla en la institución.

La exposición contará además con espacios dedicados a la producción agropecuaria, entre ellos muestras de ganado, cultivos y tecnología aplicada al campo, como parte de una agenda que vincula la formación universitaria con las actividades del sector.

Durante los tres días, las instalaciones de la UAAAN en Buenavista serán punto de encuentro para conocer proyectos, investigaciones, productos y distintas expresiones del quehacer universitario.

La Expo UAAAN 2026 se desarrollará los días 3, 4 y 5 de septiembre, con actividades programadas en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo.

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