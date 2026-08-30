Aprietan la vigilancia nocturna en la Zona Centro de Saltillo; multan a dos negocios por exceso de ruido

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Saltillo
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    Aprietan la vigilancia nocturna en la Zona Centro de Saltillo; multan a dos negocios por exceso de ruido
    Los operativos buscan mantener el orden en las zonas de mayor concentración de personas durante la noche. CORTESÍA

El operativo municipal recorrió establecimientos del Distrito Centro y derivó en dos multas por exceso de ruido y una notificación ambiental

La actividad nocturna en el Distrito Centro de Saltillo fue objeto de un operativo de inspección durante la noche del sábado, en el que autoridades municipales revisaron bares y restaurantes para verificar que cumplieran con las disposiciones vigentes y mantuvieran condiciones adecuadas para sus clientes.

El dispositivo comenzó alrededor de las 23:00 horas y fue encabezado por Roberto Rojas Oyervides, director del Distrito Centro, con la participación de distintas áreas del Gobierno Municipal.

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En el despliegue intervinieron elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Proximidad, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento K9, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

$!Dos establecimientos fueron multados por superar los niveles de sonido permitidos durante las inspecciones.
Dos establecimientos fueron multados por superar los niveles de sonido permitidos durante las inspecciones. CORTESÍA

Durante los recorridos fueron inspeccionados diversos establecimientos de la zona. Como resultado de las revisiones se aplicaron dos multas por superar los niveles de sonido permitidos, mientras que otro establecimiento recibió una notificación para llevar a cabo un estudio ambiental.

Las autoridades señalaron que el operativo se desarrolló sin incidentes y bajo un esquema de respeto hacia los establecimientos visitados, con el propósito de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia o representar algún riesgo para quienes acuden a los sitios de entretenimiento.

Estas acciones forman parte de los recorridos de vigilancia e inspección que el Ayuntamiento mantiene en diferentes sectores de Saltillo, particularmente en áreas donde existe una mayor concentración de personas durante la noche y en establecimientos dedicados a la diversión y convivencia.

$!Elementos de Seguridad, Protección Civil, Medio Ambiente y otras áreas participaron en el operativo nocturno.
Elementos de Seguridad, Protección Civil, Medio Ambiente y otras áreas participaron en el operativo nocturno. CORTESÍA

El Gobierno Municipal indicó que este tipo de operativos continuarán de manera permanente, como parte de la estrategia instruida por el alcalde Javier Díaz González para fortalecer el orden y las condiciones de seguridad en los espacios de entretenimiento de la ciudad.

$!Autoridades municipales realizaron inspecciones en bares y restaurantes del Distrito Centro durante la noche del sábado.
Autoridades municipales realizaron inspecciones en bares y restaurantes del Distrito Centro durante la noche del sábado. CORTESÍA

Además de verificar aspectos relacionados con el ruido y el cumplimiento ambiental, la participación coordinada de las distintas dependencias permite atender desde diferentes ámbitos las condiciones en que operan los establecimientos y responder ante posibles situaciones que requieran intervención de las autoridades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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