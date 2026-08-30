Aprietan la vigilancia nocturna en la Zona Centro de Saltillo; multan a dos negocios por exceso de ruido

La actividad nocturna en el Distrito Centro de Saltillo fue objeto de un operativo de inspección durante la noche del sábado, en el que autoridades municipales revisaron bares y restaurantes para verificar que cumplieran con las disposiciones vigentes y mantuvieran condiciones adecuadas para sus clientes. El dispositivo comenzó alrededor de las 23:00 horas y fue encabezado por Roberto Rojas Oyervides, director del Distrito Centro, con la participación de distintas áreas del Gobierno Municipal.

En el despliegue intervinieron elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de Protección Civil y Bomberos, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Proximidad, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento K9, Desarrollo Urbano y Alcoholes.

Durante los recorridos fueron inspeccionados diversos establecimientos de la zona. Como resultado de las revisiones se aplicaron dos multas por superar los niveles de sonido permitidos, mientras que otro establecimiento recibió una notificación para llevar a cabo un estudio ambiental. Las autoridades señalaron que el operativo se desarrolló sin incidentes y bajo un esquema de respeto hacia los establecimientos visitados, con el propósito de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia o representar algún riesgo para quienes acuden a los sitios de entretenimiento. Estas acciones forman parte de los recorridos de vigilancia e inspección que el Ayuntamiento mantiene en diferentes sectores de Saltillo, particularmente en áreas donde existe una mayor concentración de personas durante la noche y en establecimientos dedicados a la diversión y convivencia.

El Gobierno Municipal indicó que este tipo de operativos continuarán de manera permanente, como parte de la estrategia instruida por el alcalde Javier Díaz González para fortalecer el orden y las condiciones de seguridad en los espacios de entretenimiento de la ciudad.

Además de verificar aspectos relacionados con el ruido y el cumplimiento ambiental, la participación coordinada de las distintas dependencias permite atender desde diferentes ámbitos las condiciones en que operan los establecimientos y responder ante posibles situaciones que requieran intervención de las autoridades.