Saltillo estrena nuevo Reglamento de Turismo

El Municipio de Saltillo cuenta con un nuevo Reglamento de Turismo, luego de que el pasado 2 de diciembre fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado. Con esta entrada en vigor, queda abrogado el reglamento anterior publicado en diciembre de 2024, así como el acuerdo de creación del Consejo Ciudadano de Turismo de 2018.

El nuevo reglamento establece un marco actualizado para regular, promover y fortalecer la actividad turística en la capital del estado, con énfasis en la planeación estratégica, la coordinación institucional y la participación ciudadana. Entre sus objetivos centrales se encuentra consolidar el turismo como un motor de desarrollo económico, cultural y social para el municipio.

El ordenamiento define las atribuciones de la Dirección de Turismo, entre las que destacan la actualización del patrimonio turístico municipal; la integración del Registro Municipal de Turismo; la creación de una base de datos de tarifas de los prestadores de servicios para consulta de los visitantes; así como la elaboración y difusión de información turística oficial. También se faculta a la Dirección para promover inversiones públicas y privadas en zonas consideradas prioritarias y coordinar acciones con autoridades estatales y federales.

Uno de los puntos relevantes del reglamento es la creación del Consejo Ciudadano Municipal de Turismo, cuyo objetivo será proponer estrategias y acciones para el desarrollo integral del sector. Este órgano tendrá carácter consultivo y estará integrado por personas con experiencia o participación activa en la actividad turística, que no se encuentren inscritas en registros de deudores alimentarios ni de personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

NUEVO CONSEJO

El Consejo tendrá entre sus funciones emitir opiniones sobre el Plan Municipal de Turismo, formular recomendaciones sobre políticas y programas, dar seguimiento a su implementación y celebrar reuniones con dependencias relacionadas con el sector, a fin de intercambiar información y experiencias.

El reglamento también regula la operación de las distintas unidades administrativas de la Dirección de Turismo, como las encargadas de la activación de zonas culturales, innovación y promoción turística, y administración jurídica y financiera. Estas áreas deberán implementar programas de capacitación, generar estadísticas de visitantes, fortalecer proyectos como Barrios Mágicos y promover actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza.

En materia de prestadores de servicios turísticos, el nuevo marco normativo establece derechos y obligaciones, así como la coordinación con Protección Civil y otras dependencias para garantizar la seguridad de los turistas. Además, se contempla la elaboración de reportes estadísticos de quejas e incidentes, en colaboración con instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor.

De acuerdo con los artículos transitorios, el reglamento entró en vigor al día siguiente de su publicación, y la integración actual del Consejo Ciudadano de Turismo permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, ahora bajo las disposiciones del nuevo ordenamiento.