Saltillo estrena nuevo Reglamento de Turismo

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Saltillo estrena nuevo Reglamento de Turismo
    Nuevo marco establece la obligación de crear estrategias y acciones para el desarrollo integral del sector. FOTO: ESPECIAL

Actualizan la política turística municipal y crea un Consejo Ciudadano para fortalecer la planeación, promoción y regulación del sector.

El Municipio de Saltillo cuenta con un nuevo Reglamento de Turismo, luego de que el pasado 2 de diciembre fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado. Con esta entrada en vigor, queda abrogado el reglamento anterior publicado en diciembre de 2024, así como el acuerdo de creación del Consejo Ciudadano de Turismo de 2018.

El nuevo reglamento establece un marco actualizado para regular, promover y fortalecer la actividad turística en la capital del estado, con énfasis en la planeación estratégica, la coordinación institucional y la participación ciudadana. Entre sus objetivos centrales se encuentra consolidar el turismo como un motor de desarrollo económico, cultural y social para el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: A la espera del presupuesto federal, Saltillo priorizará obra pública para 2026

El ordenamiento define las atribuciones de la Dirección de Turismo, entre las que destacan la actualización del patrimonio turístico municipal; la integración del Registro Municipal de Turismo; la creación de una base de datos de tarifas de los prestadores de servicios para consulta de los visitantes; así como la elaboración y difusión de información turística oficial. También se faculta a la Dirección para promover inversiones públicas y privadas en zonas consideradas prioritarias y coordinar acciones con autoridades estatales y federales.

Uno de los puntos relevantes del reglamento es la creación del Consejo Ciudadano Municipal de Turismo, cuyo objetivo será proponer estrategias y acciones para el desarrollo integral del sector. Este órgano tendrá carácter consultivo y estará integrado por personas con experiencia o participación activa en la actividad turística, que no se encuentren inscritas en registros de deudores alimentarios ni de personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

NUEVO CONSEJO

El Consejo tendrá entre sus funciones emitir opiniones sobre el Plan Municipal de Turismo, formular recomendaciones sobre políticas y programas, dar seguimiento a su implementación y celebrar reuniones con dependencias relacionadas con el sector, a fin de intercambiar información y experiencias.

El reglamento también regula la operación de las distintas unidades administrativas de la Dirección de Turismo, como las encargadas de la activación de zonas culturales, innovación y promoción turística, y administración jurídica y financiera. Estas áreas deberán implementar programas de capacitación, generar estadísticas de visitantes, fortalecer proyectos como Barrios Mágicos y promover actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza.

TE PUEDE INTERESAR: Revisan uso de 12 mdp en transporte y redefinen trayectos en Saltillo

En materia de prestadores de servicios turísticos, el nuevo marco normativo establece derechos y obligaciones, así como la coordinación con Protección Civil y otras dependencias para garantizar la seguridad de los turistas. Además, se contempla la elaboración de reportes estadísticos de quejas e incidentes, en colaboración con instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor.

De acuerdo con los artículos transitorios, el reglamento entró en vigor al día siguiente de su publicación, y la integración actual del Consejo Ciudadano de Turismo permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, ahora bajo las disposiciones del nuevo ordenamiento.

Temas


Turismo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El país se está transformado

El país se está transformado

true

Sheinbaum: Viva la autodeterminación, pero que sea de izquierda
true

Huyamos de la intolerancia y la ignorancia
Además de vivienda, el empresario participó en la construcción de naves industriales y edificios emblemáticos.

Reconocen legado de Sergio Verduzco en la historia de la construcción en Saltillo
Luisa Alcalde consideró que es importante la unión que se tiene con el Partido del Trabajo.

Morena irá en alianza con PT en elecciones de Coahuila: Luisa María Alcalde desde Saltillo
Cita. El cantante veracruzano se presentará en el Auditorio del Parque Las Maravillas, uno de los recintos más importantes para conciertos en la ciudad.

¡Se adelantó Santa Claus! Confirma El Malilla regreso a Saltillo con concierto en marzo de 2026
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha mientras el presidente Donald Trump se reúne con el primer ministro de Israel, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 4 de febrero de 2025, en Washington.

Susie Wiles, mano derecha de Trump, revela cómo es trabajar en la Casa Blanca
Un soldado camina por el cementerio de Lisove en Kiev, Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. El plan estadounidense-europeo para proteger a Ucrania de futuros ataques rusos una vez finalizada la guerra actual exige un ejército ucraniano más robusto, el despliegue de fuerzas europeas en el país para disuadir otra invasión y un mayor uso de la inteligencia estadounidense, según funcionarios familiarizados con los borradores de dos documentos de seguridad que detallan la propuesta.

Europa y EE. UU. dicen avanzar en un plan para blindar a Ucrania