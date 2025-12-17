Revisan uso de 12 mdp en transporte y redefinen trayectos en Saltillo

Saltillo
/ 17 diciembre 2025
    Revisan uso de 12 mdp en transporte y redefinen trayectos en Saltillo
    La Ruta Periférico podría establecerse como paralela a las troncales. FOTO: VANGUARDIA

El apoyo aprobado en mayo ya fue distribuido y ahora se analiza su impacto, mientras se diseñan nuevos recorridos para conectar a más colonias con el sistema público

El Ayuntamiento de Saltillo confirmó que los 12 millones de pesos aprobados en mayo para mejorar las condiciones físicas del transporte público ya fueron entregados a las unidades beneficiadas, mientras se revisa cómo fue aplicado el recurso y se avanza en la reorganización de rutas para ampliar la cobertura del servicio.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, el apoyo fue distribuido entre alrededor de 300 unidades y actualmente el Instituto Municipal de Movilidad evalúa en qué se utilizó el recurso en cada caso. Lo anterior, dijo, con el objetivo de verificar que la inversión se haya reflejado en mejores condiciones para los usuarios. “El Instituto de Movilidad anda viendo cada una de las unidades en que fue invertido ese recurso, en favor de tener una condición más digna de la unidad”.

Además del seguimiento al uso del presupuesto, comentó que el Municipio trabaja en la redefinición de trayectos, particularmente en rutas estratégicas. El Alcalde comentó que desde hace meses se mantiene coordinación con algunos concesionarios para reorganizar recorridos.

Uno de los ejemplos mencionados fue la ruta Periférico, donde aseguró se plantea la creación de rutas paralelas a las troncales, principalmente en el eje sur–norte, así como trayectos alimentadores que conecten con las líneas gratuitas. “Vamos a tener rutas paralelas a las rutas troncales y algunas que van a ser alimentadoras hacia la troncal”, explicó.

Según dijo, estos ajustes buscan que el sistema de transporte llegue a sectores donde actualmente no existe acceso suficiente al servicio, ampliando la cobertura para población que hoy queda fuera de la red de rutas existentes.

