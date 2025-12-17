A la espera del presupuesto federal, Saltillo priorizará obra pública para 2026

El Ayuntamiento de Saltillo se mantiene a la espera de conocer el impacto final que tendrá el presupuesto federal de 2026 en las finanzas municipales, luego de que al inicio de la administración se anunciara un recorte de 44 millones de pesos y, meses después, se anticipara un posible incremento en las participaciones federales.

El alcalde Javier Díaz González recordó que fue en septiembre, durante la presentación del paquete económico federal, cuando se informó un aumento en el Ramo 28, lo que abre la posibilidad de que Saltillo reciba más recursos. No obstante, aclaró que el monto definitivo aún no se conoce. “Estamos esperando la respuesta en estos meses para saber exactamente de cuánto sería”, dijo.

En caso de confirmarse un incremento, señaló que la intención del Municipio es destinarlo a obra pública para este 2026. “Todo lo que pudiera llegar de incremento se estaría yendo a obra pública, pero eso se define a finales de enero”, comentó.

Indicó que el desempeño de la recaudación local puede incidir en el presupuesto del próximo año. Mencionó que Saltillo ha tenido buenos resultados en el cobro de predial, ISAI y agua. “Hemos tenido buena recaudación y eso puede abonar al incremento del presupuesto”, afirmó.

Sin embargo, también consideró poco probable la llegada de recursos adicionales. “Yo dudo que haya algún recurso extraordinario”, expresó, al señalar que el escenario más realista es trabajar con lo que se defina dentro del presupuesto ordinario y con los ingresos propios del municipio.

LEY DE AGUAS Y COBRO A USUARIOS

Sobre la aplicación de la Ley de Aguas y la posibilidad de cortes a usuarios, Díaz González sostuvo que el tema central es garantizar el abasto con un caudal mínimo suficiente. “El punto es ver cómo seguimos garantizando el abasto”, aseguró.

Afirmó que en Saltillo no se prevé un problema con los usuarios: “No tenemos problema con los usuarios porque la mayoría paga, y eso también tiene que ver con que tenemos la tarifa más baja en todo el norte”, dijo.