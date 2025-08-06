Vecinos del centro de Saltillo viven ‘entre cables’, a casi un mes de que automóvil derribó un poste

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    Vecinos del centro de Saltillo viven ‘entre cables’, a casi un mes de que automóvil derribó un poste
    Los cables inservibles quedaron abandonados en las banquetas. FOTO: ARMANDO RÍOS/VANGUARDIA

Decenas de metros de cableado yace en las banquetas, representando un serio peligro para los transeúntes

A casi un mes de un aparatoso accidente que dejó a gran parte de la zona centro sin luz, los vecinos de la calle Mariano Escobedo, en el Centro Histórico de Saltillo, ahora viven sorteando su camino entre los cables que dejaron los trabajadores de la CFE que acudieron a reinstalar el servicio.

Fue el pasado 11 de julio, cuando una mujer, quien circulaba de oriente a poniente por la calle Mariano Escobedo entre Ignacio Allende y Morelos, se impactó contra el poste, dejando sin luz a gran parte del sector.

La situación no fue atendida hasta un día después de que se registró el percance, dejando sin electricidad a numerosos domicilios del primer cuadro de la ciudad.

$!Algunos cables están en riesgo de caer.
Algunos cables están en riesgo de caer. FOTO: ARMANDO RÍOS

Luego de que la Comisión Federal de Electricidad tomó el caso y solucionó con la reubicación del cableado en otro de los postes que estaba instalado con anterioridad, decenas de cables quedaron sueltos, algunos llegando hasta el suelo a lo largo de dos cuadras.

De acuerdo con los vecinos, hasta este momento no se ha notado algún interés por parte de CFE o de las autoridades municipales en solucionar estos problemas que además de hacer las vías peatonales muy incómodas, dan una mala imagen en una zona que todavía es turística.

$!El poste se les “olvidó” a los trabajadores de la CFE.
El poste se les “olvidó” a los trabajadores de la CFE. FOTO: ARMANDO RÍOS/VANGUARDIA

“Lo peor es que en la noche no ves, ahí sí te puedes enredar y caer. Yo tuve que recoger uno de los cables y enredarlo en otro poste porque se atravesaba en la banqueta y no puedes ni bajarte”, indicó una de las vecinas.

El sobrante de cableado se extiende tanto a lo largo del tramo Escobedo entre Allende y Morelos, como en el trayecto de Hidalgo y Allende.

Una situación peor, es que hasta la fecha, tampoco nadie ha recogido el poste que dejó el percance, y simplemente, las autoridades lo dejaron abandonado a la orilla de la cuneta.

