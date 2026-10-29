Saltillo: Exploran retos de la mercadotecnia ante el avance de la inteligencia artificial

La creatividad, el pensamiento estratégico y la capacidad de comprender a las personas son habilidades que los futuros profesionales de la mercadotecnia deberán combinar con el uso de nuevas tecnologías y herramientas de inteligencia artificial, coincidieron autoridades y especialistas durante la inauguración del XXXVI Simposio de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Bajo el lema “Mind to Mind, Marketing for Life”, la Facultad de Mercadotecnia puso en marcha este encuentro académico en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás, con la participación de conferencistas de los ámbitos de la comunicación política, los medios digitales, la innovación social y los negocios.

En la ceremonia estuvieron el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez, y el director de la Facultad de Mercadotecnia, Iván Gaher Garnica Espinoza, además de personal docente, estudiantes e invitados especiales. Durante su mensaje de bienvenida, el director del plantel destacó que la edición número 36 del simposio representa una oportunidad para compartir conocimientos, impulsar la creatividad y analizar los desafíos de una disciplina en constante transformación.

Señaló que el avance tecnológico y la incorporación de la inteligencia artificial hacen necesario formar profesionistas capaces de integrar la innovación y la planeación estratégica con la empatía y el entendimiento de las necesidades de las personas. Por su parte, Pimentel Martínez destacó que este tipo de encuentros permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos, conocer las exigencias del mercado laboral y fortalecer las habilidades que necesitarán en su desarrollo profesional. Asimismo, reiteró el respaldo de la Rectoría a los proyectos e iniciativas estudiantiles, así como el compromiso de proporcionar herramientas que contribuyan a su preparación y al desarrollo de Coahuila y México.

ABORDAN ESTRATEGIAS, COMUNICACIÓN Y NEGOCIOS El programa comenzó con la conferencia “Story Telling Político: Marca Personal”, impartida por Reynaldo Barbarin, director general de la consultora KÉRSIFOS, quien compartió su experiencia en el diseño de estrategias de comunicación política y manejo de imagen. Posteriormente, Daniel Saldívar, director de Estrategia Digital de un periódico de la localidad, presentó la ponencia “Lo de siempre, como nunca antes: las herramientas cambian, los principios permanecen”, centrada en la evolución de los recursos utilizados en el ámbito profesional.

Las actividades también incluyeron la presentación del libro Perspectivas en Mercadotecnia con Innovación Social, a cargo del cuerpo académico de la Facultad, con el propósito de compartir enfoques y conocimientos sobre esta disciplina.

Además, Sergio Lozano, gerente general de Funerarias Martínez, impartió la conferencia “Marketing para comer aquí”, mientras que Roberto Martínez, cofundador y codirector ejecutivo de República, participó con la ponencia “El negocio de las ideas”. Con estas actividades, el simposio abrió un espacio de intercambio entre especialistas y estudiantes para conocer experiencias profesionales y analizar las herramientas, estrategias y perspectivas que marcan el desarrollo actual de la mercadotecnia.

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