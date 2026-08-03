Saltillo: falla en frenos de camión repartidor deja a mujer embarazada lesionada

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    Saltillo: falla en frenos de camión repartidor deja a mujer embarazada lesionada
    El camión de reparto terminó sobre el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas luego de quedarse sin frenos. ULISES MARTÍNEZ

Una camioneta con una mujer embarazada a bordo fue impactada por un camión de PepsiCo tras una falla mecánica; paramédicos atendieron a los involucrados

Un camión de reparto de agua de la empresa PepsiCo sufrió una falla en el sistema de frenos cuando circulaba por calles del sur de Saltillo, lo que provocó que el operador perdiera el control de la unidad y terminara impactando una camioneta sobre el bulevar Antonio Cárdenas.

El accidente ocurrió cuando el camión número 4904, con placas RF 6642 A, descendía por la calle San Lorenzo y, al quedarse sin capacidad de frenado, continuó su trayectoria hasta cruzar los carriles laterales, atravesar el camellón central y avanzar hacia los carriles principales del bulevar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mejora-movilidad-en-vista-alta-con-pavimentacion-de-calles-por-mas-de-37-mdp-MM22597975
$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los involucrados en el accidente, entre ellos una mujer embarazada.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los involucrados en el accidente, entre ellos una mujer embarazada. ULISES MARTÍNEZ

Fue en el tercer carril donde la unidad de carga golpeó una camioneta Chevrolet Captiva, con placas FGZ 495 C, que era conducida por Jesús Ramiro de la Cruz Rivas, de 35 años. En el vehículo viajaba una mujer embarazada, quien fue valorada por cuerpos de emergencia.

El conductor del camión, Mario Alberto Castillo Hernández, de 51 años, explicó que intentó detener la marcha y maniobrar para evitar el impacto, pero la falla mecánica le impidió controlar la unidad.

Tras el choque, ambos vehículos terminaron sobre el camellón central, generando la movilización de elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para brindar atención a los involucrados.

$!La camioneta Chevrolet Captiva resultó dañada tras ser impactada por la unidad de carga que presentó una falla mecánica.
La camioneta Chevrolet Captiva resultó dañada tras ser impactada por la unidad de carga que presentó una falla mecánica. ULISES MARTÍNEZ

Aunque ninguna persona requirió traslado inmediato a un hospital, los socorristas recomendaron a los afectados acudir a valoración médica para descartar lesiones internas y verificar que no existiera riesgo para el bebé.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. La empresa aseguradora del camión de reparto fue requerida para responder por los daños materiales y proporcionar los pases médicos a los afectados.

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