Saltillo: falla semáforo peatonal frente al Ateneo Fuente; complica cruce de estudiantes

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Saltillo: falla semáforo peatonal frente al Ateneo Fuente; complica cruce de estudiantes
    Transeúntes deben extremar precauciones en bulevar Venustiano Carranza. SERGIO SOTO

El problema se presenta únicamente en el sentido de poniente a oriente, donde el semáforo no emite señal verde

Una falla en el semáforo peatonal ubicado frente al Ateneo Fuente, sobre el bulevar Venustiano Carranza, está generando complicaciones para estudiantes y ciudadanos que cruzan esta transitada vialidad de Saltillo.

El desperfecto se presenta en el semáforo con sentido de poniente a oriente: aunque la luz roja sí funciona correctamente, al momento en que debería cambiar a verde para permitir el paso de peatones, el dispositivo permanece apagado, sin emitir ninguna señal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/informa-aguas-de-saltillo-que-cambiara-35-mil-medidores-antiguos-BJ19675224
$!La luz roja funciona, pero el semáforo no activa la indicación para peatones.
La luz roja funciona, pero el semáforo no activa la indicación para peatones. SERGIO SOTO

Esta situación obliga a quienes intentan cruzar a hacerlo sin una indicación clara, incrementando el riesgo en una zona de alta circulación vehicular y peatonal, especialmente en horarios escolares.

El problema es visible desde distintos puntos, particularmente desde el restaurante Cántaros, ubicado justo frente al plantel, donde se puede observar cómo los peatones deben esperar o cruzar con precaución ante la falta de señal adecuada.

Debido a que se trata de una zona escolar, el flujo de estudiantes es constante. Algunos peatones optan por cruzar aprovechando pausas en el tráfico vehicular, mientras que otros esperan a que los automovilistas cedan el paso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre trabajos de reparación en el sitio, por lo que ciudadanos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para revisar y corregir el funcionamiento del semáforo, a fin de garantizar la seguridad de los peatones.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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