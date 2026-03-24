Saltillo: falla semáforo peatonal frente al Ateneo Fuente; complica cruce de estudiantes

Una falla en el semáforo peatonal ubicado frente al Ateneo Fuente, sobre el bulevar Venustiano Carranza, está generando complicaciones para estudiantes y ciudadanos que cruzan esta transitada vialidad de Saltillo. El desperfecto se presenta en el semáforo con sentido de poniente a oriente: aunque la luz roja sí funciona correctamente, al momento en que debería cambiar a verde para permitir el paso de peatones, el dispositivo permanece apagado, sin emitir ninguna señal.

Esta situación obliga a quienes intentan cruzar a hacerlo sin una indicación clara, incrementando el riesgo en una zona de alta circulación vehicular y peatonal, especialmente en horarios escolares. El problema es visible desde distintos puntos, particularmente desde el restaurante Cántaros, ubicado justo frente al plantel, donde se puede observar cómo los peatones deben esperar o cruzar con precaución ante la falta de señal adecuada.

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Debido a que se trata de una zona escolar, el flujo de estudiantes es constante. Algunos peatones optan por cruzar aprovechando pausas en el tráfico vehicular, mientras que otros esperan a que los automovilistas cedan el paso. Hasta el momento, no se ha informado sobre trabajos de reparación en el sitio, por lo que ciudadanos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para revisar y corregir el funcionamiento del semáforo, a fin de garantizar la seguridad de los peatones.

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