Informa Aguas de Saltillo que cambiará 35 mil medidores antiguos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Informa Aguas de Saltillo que cambiará 35 mil medidores antiguos
    Aguas de Saltillo realiza cambios de medidores como parte de su programa anual en distintos sectores de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

En lo que van del año se han cambiado 5 mil por cumplir su vida útil o bien debido a anomalías detectadas por la empresa

La mañana de este lunes, un reporte ciudadano realizado a VANGUARDIA advirtió que personal de Aguas de Saltillo (Agsal) realizó, sin avisar, un cambio de medidor en la colonia Universidad.

La paramunicipal aclaró que es un proceso que se realiza con regularidad y que el personal de la dependencia se identifica adecuadamente para hacerlo.

La ciudadana que realizó el reporte comentó que el proceso se hizo con normalidad y no tomó más de 15 minutos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/registra-coahuila-casos-de-violencia-sexual-con-mas-de-una-victima-lidera-abuso-en-investigaciones-FI19664643

“En Agsal llevamos a cabo un programa anual de cambio de medidores con el propósito de asegurar mediciones confiables y un servicio de calidad para nuestros usuarios”, informó la paramunicipal a este medio.

Agregó que el programa contempla la sustitución de 35 mil medidores solo en este año, lo que representa poco más del 12 por ciento del total de medidores instalados en la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/100-de-personas-trans-ha-sido-discriminada-al-menos-una-vez-anuncian-primera-marcha-en-saltillo-GJ19671799

También informó que, en lo que va de 2026, se han realizado 5 mil cambios de medidor como parte del plan anual y es aplicable en todos los sectores de la ciudad.

De estos, el 90 por ciento corresponde a equipos que han cumplido su vida útil, mientras que el 10 por ciento restante se sustituye debido a anomalías o incidencias detectadas en los aparatos de medición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


AGUAS DE SALTILLO

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los reportes llegan de inmediato a centros de monitoreo policial.

Presentan app ‘Coahuila Centro’ para reportar emergencias en minutos
El fiscal Federico Fernández Montañez, descarta que los delincuentes sean originarios de Coahuila.

Más de 15 detenidos por huachicoleo en Coahuila en 2026; descarta Fiscal exista red de delincuentes
Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral

Coahuila inaugura Unidad de Género para apoyar a mujeres trabajadoras y combatir la desigualdad laboral
Las becas están dirigidas a mujeres desde los 14 años para impulsar su formación académica.

Cordem y Soriana buscan beneficiar a 50 mujeres con programa de becas
PILSA es la misma empresa que ejecuta actualmente la ampliación de la carretera a Derramadero.

Arco Vial de Saltillo: empresa Proyectos de Infraestructura de la Laguna alza la mano en licitación
Donan al Museo del Sarape un ‘traje típico’ de Monclova

Donan al Museo del Sarape un ‘traje típico’ de Monclova
Un rosario de méritos

Un rosario de méritos
Sin dudas

Sin dudas