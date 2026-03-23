Informa Aguas de Saltillo que cambiará 35 mil medidores antiguos

La mañana de este lunes, un reporte ciudadano realizado a VANGUARDIA advirtió que personal de Aguas de Saltillo (Agsal) realizó, sin avisar, un cambio de medidor en la colonia Universidad.

La paramunicipal aclaró que es un proceso que se realiza con regularidad y que el personal de la dependencia se identifica adecuadamente para hacerlo.

La ciudadana que realizó el reporte comentó que el proceso se hizo con normalidad y no tomó más de 15 minutos.