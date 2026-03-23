Informa Aguas de Saltillo que cambiará 35 mil medidores antiguos
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En lo que van del año se han cambiado 5 mil por cumplir su vida útil o bien debido a anomalías detectadas por la empresa
La mañana de este lunes, un reporte ciudadano realizado a VANGUARDIA advirtió que personal de Aguas de Saltillo (Agsal) realizó, sin avisar, un cambio de medidor en la colonia Universidad.
La paramunicipal aclaró que es un proceso que se realiza con regularidad y que el personal de la dependencia se identifica adecuadamente para hacerlo.
La ciudadana que realizó el reporte comentó que el proceso se hizo con normalidad y no tomó más de 15 minutos.
“En Agsal llevamos a cabo un programa anual de cambio de medidores con el propósito de asegurar mediciones confiables y un servicio de calidad para nuestros usuarios”, informó la paramunicipal a este medio.
Agregó que el programa contempla la sustitución de 35 mil medidores solo en este año, lo que representa poco más del 12 por ciento del total de medidores instalados en la ciudad.
También informó que, en lo que va de 2026, se han realizado 5 mil cambios de medidor como parte del plan anual y es aplicable en todos los sectores de la ciudad.
De estos, el 90 por ciento corresponde a equipos que han cumplido su vida útil, mientras que el 10 por ciento restante se sustituye debido a anomalías o incidencias detectadas en los aparatos de medición.