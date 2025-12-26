Saltillo: fallece hombre tras sufrir un cuadro de intoxicación al automedicarse

La mañana de este viernes, un hombre perdió la vida en las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS de Saltillo, luego de haber ingerido Asultol, presuntamente al automedicarse tras presentar dolor de garganta desde el 24 de diciembre.

Martín “N”, padre de quien fue identificado como Mayolo de Jesús “N”, de 37 años, informó que el pasado 24 de diciembre, alrededor de las 11:00 horas, su hijo se encontraba en su domicilio en compañía de su hermano Diego Martín.

Minutos después, su esposa Estherfelia recibió una llamada en la que se le informó que Mayolo se sentía mal y presentaba dificultad para respirar, por lo que se trasladaron al domicilio ubicado en la colonia Balcones de Morelos.

Al llegar al inmueble, encontraron a su hijo inconsciente, por lo que lo subieron a un vehículo y lo trasladaron de inmediato a las instalaciones de la Cruz Roja para que recibiera atención médica.

Ahí se les informó que el estado del paciente era grave, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario, donde se le practicó un lavado gástrico.

El padre señaló que en el domicilio cuentan con un químico identificado como Asultol, el cual utilizan para bañar a su perro, y que existe la posibilidad de que su hijo haya ingerido dicho producto.

Alrededor de las 13:30 horas, el hombre ingresó a las instalaciones de la Clínica Dos con un cuadro de intoxicación aguda grave. De inmediato fue intubado, tras una presunta ingesta accidental del químico, además de haberse automedicado por dolor de garganta y consumir posteriormente la droga conocida como cristal.

Durante su estancia médica, el paciente presentó vómitos y evacuaciones diarreicas con olor fétido, hasta que finalmente se declaró su fallecimiento a las 07:14 horas en el nosocomio.

Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se determinará la causa del deceso y posteriormente será entregado a la familia.