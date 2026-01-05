Saltillo: fallece mujer hospitalizada en la Clínica Dos por presunta ingesta de medicamento
La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso y el cuerpo fue enviado al Semefo, donde se determinará la causa del fallecimiento mediante la necropsia de ley
Una mujer de 31 años fue reportada sin vida luego de permanecer hospitalizada desde el pasado 26 de diciembre, tras una presunta ingesta de medicamento en su domicilio, en Saltillo.
La mujer fue identificada como Brianda Maribel ¨N¨, quien ingresó a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS después de haber sido trasladada por personal de la Cruz Roja.
De acuerdo con la información proporcionada, la mujer fue auxiliada por paramédicos el 26 de diciembre de 2025, luego de presentar una ingesta de medicamento, sin que se especificara el tipo de sustancia.
El incidente ocurrió en su domicilio, ubicado en la colonia Teresitas, y desde su ingreso al hospital permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento.
El caso fue notificado a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales, siendo su hermano quien realizó el reconocimiento del cuerpo.
Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento del deceso y se procedió al levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley. Una vez concluidos los estudios, el cuerpo será entregado a la familia para los servicios funerarios correspondientes.