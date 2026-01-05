Saltillo: fallece mujer hospitalizada en la Clínica Dos por presunta ingesta de medicamento

Una mujer de 31 años fue reportada sin vida luego de permanecer hospitalizada desde el pasado 26 de diciembre, tras una presunta ingesta de medicamento en su domicilio, en Saltillo.

La mujer fue identificada como Brianda Maribel ¨N¨, quien ingresó a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS después de haber sido trasladada por personal de la Cruz Roja.

