Saltillo: fallece sexagenaria frente a la Casa San José mientras acudía a pláticas religiosas
La mujer sufrió un desvanecimiento al llegar y, pese a los primeros auxilios, fue declarada sin vida en el lugar
Una mujer perdió la vida la mañana de este sábado cuando se dirigía a unas pláticas religiosas en la Casa San José, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, entre Mariano Escobedo y Miguel Ramos Arizpe, en el Centro de Saltillo.
Minutos después de las 10:00 horas, autoridades municipales de la zona centro fueron notificadas sobre una persona inconsciente en el exterior del inmueble de la Diócesis de Saltillo.
Al llegar al lugar, se solicitó una ambulancia, y en pocos minutos arribó personal de la Cruz Roja, que confirmó el deceso de María de Jesús ¨N¨, de 65 años.
La mujer ya no contaba con signos vitales cuando llegaron sus familiares y compañeras de las pláticas religiosas, quienes expresaron su consternación. Según mencionaron, la víctima se desvaneció apenas iba a ingresar al lugar y, aunque se le aplicaron primeros auxilios, no se obtuvo respuesta.
Personal de la Policía Municipal cerró la vialidad mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo por parte de la funeraria para su traslado a los servicios correspondientes.