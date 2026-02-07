Saltillo: fallece sexagenaria frente a la Casa San José mientras acudía a pláticas religiosas

Una mujer perdió la vida la mañana de este sábado cuando se dirigía a unas pláticas religiosas en la Casa San José, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, entre Mariano Escobedo y Miguel Ramos Arizpe, en el Centro de Saltillo.

Minutos después de las 10:00 horas, autoridades municipales de la zona centro fueron notificadas sobre una persona inconsciente en el exterior del inmueble de la Diócesis de Saltillo.

