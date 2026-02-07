Saltillo: fallece sexagenaria frente a la Casa San José mientras acudía a pláticas religiosas

Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Saltillo: fallece sexagenaria frente a la Casa San José mientras acudía a pláticas religiosas
    Elementos de la Policía Municipal cerraron la vialidad para resguardar la zona. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La mujer sufrió un desvanecimiento al llegar y, pese a los primeros auxilios, fue declarada sin vida en el lugar

Una mujer perdió la vida la mañana de este sábado cuando se dirigía a unas pláticas religiosas en la Casa San José, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, entre Mariano Escobedo y Miguel Ramos Arizpe, en el Centro de Saltillo.

Minutos después de las 10:00 horas, autoridades municipales de la zona centro fueron notificadas sobre una persona inconsciente en el exterior del inmueble de la Diócesis de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Se incorpora tráiler sin precaución y provoca aparatoso choque en el libramiento OFT

$!Familiares y compañeras de las pláticas religiosas presenciaron los hechos con consternación.
Familiares y compañeras de las pláticas religiosas presenciaron los hechos con consternación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al lugar, se solicitó una ambulancia, y en pocos minutos arribó personal de la Cruz Roja, que confirmó el deceso de María de Jesús ¨N¨, de 65 años.

$!Personal de la Cruz Roja confirmó el deceso al llegar al lugar del incidente.
Personal de la Cruz Roja confirmó el deceso al llegar al lugar del incidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La mujer ya no contaba con signos vitales cuando llegaron sus familiares y compañeras de las pláticas religiosas, quienes expresaron su consternación. Según mencionaron, la víctima se desvaneció apenas iba a ingresar al lugar y, aunque se le aplicaron primeros auxilios, no se obtuvo respuesta.

$!La Agencia de Investigación Criminal ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado.
La Agencia de Investigación Criminal ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Policía Municipal cerró la vialidad mientras que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a dar fe de los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo por parte de la funeraria para su traslado a los servicios correspondientes.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

