Se incorpora tráiler sin precaución y provoca aparatoso choque en el libramiento OFT

Un accidente vial se registró en el libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo Ramos Arizpe–Arteaga, a la altura del kilómetro 4, frente a la empresa Sanhua, luego de que un automóvil se impactara contra la caja de un tráiler.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un Chevrolet Onix circulaba por el libramiento cuando un tráiler con caja se incorporó a la vialidad sin las debidas precauciones. Al no poder frenar a tiempo, el automóvil colisionó contra la parte trasera de la caja.

