Se incorpora tráiler sin precaución y provoca aparatoso choque en el libramiento OFT
El conductor presentó una herida en la mano y signos vitales alterados por una crisis hipertensiva, siendo trasladado para atención médica; la unidad responsable se dio a la fuga
Un accidente vial se registró en el libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo Ramos Arizpe–Arteaga, a la altura del kilómetro 4, frente a la empresa Sanhua, luego de que un automóvil se impactara contra la caja de un tráiler.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de un Chevrolet Onix circulaba por el libramiento cuando un tráiler con caja se incorporó a la vialidad sin las debidas precauciones. Al no poder frenar a tiempo, el automóvil colisionó contra la parte trasera de la caja.
Tras el choque, el conductor del tráiler se dio a la fuga, dejando en el lugar el vehículo afectado. Autoridades fueron notificadas para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.
El conductor del automóvil fue identificado como Marco Antonio ¨N¨, de 60 años, con domicilio en la colonia Amistad. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se encontraba consciente y orientado, descendiendo por su propio pie de la unidad.
Durante la valoración médica, se detectó una herida sangrante de aproximadamente 3 centímetros en la mano izquierda, además de signos vitales alterados debido a una crisis hipertensiva. Fue trasladado a la clínica 89 del IMSS para recibir atención médica.