Se incorpora tráiler sin precaución y provoca aparatoso choque en el libramiento OFT

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Se incorpora tráiler sin precaución y provoca aparatoso choque en el libramiento OFT
    El Chevrolet Onix quedó impactado contra la caja de un tráiler en el libramiento. FOTO: CORTESÍA

El conductor presentó una herida en la mano y signos vitales alterados por una crisis hipertensiva, siendo trasladado para atención médica; la unidad responsable se dio a la fuga

Un accidente vial se registró en el libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo Ramos Arizpe–Arteaga, a la altura del kilómetro 4, frente a la empresa Sanhua, luego de que un automóvil se impactara contra la caja de un tráiler.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de un Chevrolet Onix circulaba por el libramiento cuando un tráiler con caja se incorporó a la vialidad sin las debidas precauciones. Al no poder frenar a tiempo, el automóvil colisionó contra la parte trasera de la caja.

TE PUEDE INTERESAR: Se salva conductor de morir tras quedar atravesado por barrera al sur de Saltillo

$!Tras el choque, el conductor del tráiler se dio a la fuga dejando el vehículo afectado.
Tras el choque, el conductor del tráiler se dio a la fuga dejando el vehículo afectado. FOTO: CORTESÍA

Tras el choque, el conductor del tráiler se dio a la fuga, dejando en el lugar el vehículo afectado. Autoridades fueron notificadas para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.

$!Marco Antonio ¨N¨ fue trasladado a la clínica 89 del IMSS por una herida en la mano.
Marco Antonio ¨N¨ fue trasladado a la clínica 89 del IMSS por una herida en la mano. FOTO: CORTESÍA

El conductor del automóvil fue identificado como Marco Antonio ¨N¨, de 60 años, con domicilio en la colonia Amistad. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se encontraba consciente y orientado, descendiendo por su propio pie de la unidad.

Durante la valoración médica, se detectó una herida sangrante de aproximadamente 3 centímetros en la mano izquierda, además de signos vitales alterados debido a una crisis hipertensiva. Fue trasladado a la clínica 89 del IMSS para recibir atención médica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro