Saltillo: Familia pide apoyo para apoyar a ‘Vicho’ en sus quimioterapias

Saltillo
/ 19 enero 2026
    David Rodríguez Riojas fue sometido a tres cirugías mayores donde le retiraron nueve tumores malignos. FOTO: CORTESÍA

La familia de David Rodríguez lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe

A través de la plataforma GoFundMe, la familia de David Rodríguez Riojas, conocido como “Vicho”, impulsa una campaña solidaria para reunir recursos que le permitan continuar su tratamiento de quimioterapia y recuperar su calidad de vida. La colecta lleva por nombre “Juntos por la salud y el futuro de Vicho Rodríguez Riojas”.

La iniciativa fue creada por Ángeles Riojas, madre de Vicho, quien explica que su hijo, de 21 años y estudiante de quinto semestre de Arquitectura, fue diagnosticado recientemente con una enfermedad que lo llevó a enfrentar tres cirugías mayores, en las que le retiraron nueve tumores malignos en el tórax y la columna, además de perder parte de un pulmón. Actualmente se encuentra en tratamiento de quimioterapia, lo que lo obligó a pausar temporalmente sus estudios.

En la publicación, Ángeles señala que aunque cuentan con un seguro de gastos médicos, existen múltiples costos que no están cubiertos y que son indispensables para su recuperación, como suplementos especializados, medicamentos para fortalecer su sistema inmune, terapias físicas y respiratorias para recuperar capacidad pulmonar, fuerza y movilidad, así como otros cuidados necesarios durante el proceso.

“El mayor deseo es ayudar a su cuerpo a resistir las quimioterapias, fortalecer su sistema inmune y permitirle recuperar su calidad de vida al 100%, para que pueda volver a hacer ejercicio, retomar su carrera y seguir construyendo sus sueños”, se lee en el mensaje.

La respuesta de la comunidad ha sido significativa. Hasta el momento, la campaña ha reunido 230 mil 346 pesos a través de 171 donaciones, reflejo de la solidaridad de familiares, amigos y personas que se han sumado a la causa.

En la actualización más reciente, la familia informó que Vicho está por iniciar su tercer ciclo de quimioterapias esta semana. Gracias a las donaciones recibidas, podrán cubrir algunas dosis del medicamento Neurastim, que se aplica después de cada ciclo y que estimula la producción de glóbulos blancos para prevenir infecciones, fortaleciendo el sistema inmune al reducir la neutropenia.

“Estamos infinitamente agradecidos por tantas muestras de cariño. Vicho está siendo muy valiente y comprometido con su tratamiento”, expresaron.

La familia invita a quienes deseen apoyar a hacerlo mediante donaciones o compartiendo la campaña, recordando que cada aportación, sin importar el monto, representa una ayuda real en el camino hacia la recuperación de Vicho.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

