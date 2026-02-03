Saltillo: familia termina hospitalizada por intoxicación alimentaria en pleno Día de la Candelaria

Cinco integrantes de una familia del sector La Aurora, al oriente de Saltillo, resultaron intoxicados la noche de ayer lunes, presuntamente tras consumir alimentos en el marco de la celebración del Día de la Candelaria, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales y estatales. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Raúl de la Peña, entre Nogales, en el límite de los fraccionamientos Rincón de la Aurora y La Palmilla, donde vecinos solicitaron auxilio al número de emergencias 911 alrededor de las 22:00 horas. TE PUEDE INTERESAR: Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo

Al arribo de los paramédicos, se localizó a Deyanira Elizabeth “N” y Julio César “N”, así como a sus tres hijos: Moisés, de 14 años, y las gemelas Jimena y Amada, de 11, quienes presentaban síntomas como náuseas, vómitos y malestar general. Los afectados señalaron que los síntomas comenzaron horas después de haber ingerido alimentos durante la mañana y el transcurso del día. Mientras algunos mencionaron el consumo de tamales, uno de los adultos refirió que la posible causa habría sido una sopa. En primera instancia, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los menores, quienes no presentaron signos de gravedad. Posteriormente, toda la familia fue trasladada en ambulancias a una clínica particular para su valoración médica y observación.

Autoridades realizaron una inspección preventiva al interior del domicilio para descartar una posible intoxicación por gas, sin localizar cilindros en mal estado, calentadores encendidos ni válvulas de estufa abiertas. Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para verificar las condiciones del inmueble y revisar los alimentos consumidos, los cuales, de manera preliminar, no presentaban signos visibles de descomposición.