Saltillo: familia termina hospitalizada por intoxicación alimentaria en pleno Día de la Candelaria

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Paramédicos y cuerpos de seguridad acudieron a un domicilio de la colonia La Aurora, luego de que una familia solicitara auxilio tras presentar síntomas de intoxicación. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

“Tamaliza” por el día de la candelaria pudo haber sido la causa de su intoxicación pero uno de ellos alega que fue una sopa

Cinco integrantes de una familia del sector La Aurora, al oriente de Saltillo, resultaron intoxicados la noche de ayer lunes, presuntamente tras consumir alimentos en el marco de la celebración del Día de la Candelaria, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Raúl de la Peña, entre Nogales, en el límite de los fraccionamientos Rincón de la Aurora y La Palmilla, donde vecinos solicitaron auxilio al número de emergencias 911 alrededor de las 22:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Activan búsqueda de mujer de 38 años desaparecida en Saltillo

$!Los tres hijos de la pareja fueron valorados primero por personal de la Secretaría de Salud, confirmándose que ninguno se encontraba en estado grave al momento del traslado.
Los tres hijos de la pareja fueron valorados primero por personal de la Secretaría de Salud, confirmándose que ninguno se encontraba en estado grave al momento del traslado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al arribo de los paramédicos, se localizó a Deyanira Elizabeth “N” y Julio César “N”, así como a sus tres hijos: Moisés, de 14 años, y las gemelas Jimena y Amada, de 11, quienes presentaban síntomas como náuseas, vómitos y malestar general.

Los afectados señalaron que los síntomas comenzaron horas después de haber ingerido alimentos durante la mañana y el transcurso del día. Mientras algunos mencionaron el consumo de tamales, uno de los adultos refirió que la posible causa habría sido una sopa.

En primera instancia, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los menores, quienes no presentaron signos de gravedad. Posteriormente, toda la familia fue trasladada en ambulancias a una clínica particular para su valoración médica y observación.

$!La familia completa fue llevada en ambulancias a una clínica particular de Saltillo, donde permanece bajo observación médica para descartar complicaciones mayores.
La familia completa fue llevada en ambulancias a una clínica particular de Saltillo, donde permanece bajo observación médica para descartar complicaciones mayores. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Autoridades realizaron una inspección preventiva al interior del domicilio para descartar una posible intoxicación por gas, sin localizar cilindros en mal estado, calentadores encendidos ni válvulas de estufa abiertas.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para verificar las condiciones del inmueble y revisar los alimentos consumidos, los cuales, de manera preliminar, no presentaban signos visibles de descomposición.

$!Autoridades inspeccionaron el interior de la vivienda y no encontraron indicios de intoxicación por gas, como válvulas abiertas, calentadores encendidos o cilindros en mal estado.
Autoridades inspeccionaron el interior de la vivienda y no encontraron indicios de intoxicación por gas, como válvulas abiertas, calentadores encendidos o cilindros en mal estado. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los cinco integrantes de la familia fueron reportados como estables y hasta anoche permanecían bajo observación médica, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión el origen de la intoxicación.

